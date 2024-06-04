Названы регионы Казахстана, в которых зафиксировано больше всего правонарушителей

По итогам января–апреля текущего года в Казахстане постановления о привлечении к административной ответственности за правонарушения, связанные с оружием, были вынесены в отношении 5,6 тыс. человек — на 14,7% меньше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews со ссылкой на ranking.kz.

Большинство привлечённых к ответственности нарушили порядок регистрации гражданского, служебного или иного оружия (2,6 тыс. человек), либо правила оборота гражданского и служебного оружия (2,5 тыс. человек).

Также фиксировались нарушения по статьям о незаконном приобретении, передаче, реализации, хранении, ношении или перевозке оружия (390 человек), о неправомерном применении оружия (20 человек), о нарушении порядка открытия и функционирования стрелковых тиров (4 человека), а также об уклонении от сдачи для реализации гражданского оружия и патронов к нему (2 человека).

Что касается зарегистрированных административных правонарушений, связанных с оружием, их количество в стране за четыре месяца текущего года составило 6,1 тыс. — на 11,7% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего правонарушителей в секторе было привлечено к административной ответственности в Алматы: 454 человека — на 34,3% меньше, чем в январе–апреле прошлого года.

В пятёрку регионов-антилидеров также попали Карагандинская (439 человек, плюс 14,3%), Актюбинская (436 человек, минус 16,5%), Акмолинская (401 человек, плюс 8,4%) и Северо-Казахстанская (376 человек, минус 10,3%) области.

Меньше всего привлечённых к административной ответственности за правонарушения, связанные с оружием, насчитывалось в Улытауской, Мангистауской и Павлодарской областях.

В разрезе принятых мер одному человеку вынесли предупреждения, остальным выписали административные штрафы. Из дополнительных наказаний: 1 человека лишили специального права, 101 человека лишили разрешения либо приостановили действие такового, а кроме того, у 178 человек конфисковали предметы, явившиеся орудием правонарушения.

Помимо этого, по итогам января–апреля текущего года в стране также зарегистрировали 6 уголовных правонарушений, относящихся к хищению либо вымогательству оружия и боеприпасов, против 16 случаев годом ранее.

По одному подобному правонарушению зарегистрировали в Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Улытауской областях, а ещё 1 правонарушение было совершено военнослужащим.