Названы регионы Казахстана с наибольшим числом неработающей молодежи

В первом квартале текущего года в нашей стране числилось 1,7 млн занятых человек в возрасте от 15 до 28 лет, на 3,2% меньше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews со ссылкой на Finprom. В том числе 1,4 млн человек являлись наёмными работниками, 308,8 тыс. человек — индивидуальными предпринимателями, 61,5 тыс. человек — независимыми работниками, 5,5 тыс. человек — лицами, занимающимися частной практикой, 3,5 тыс. человек — физлицами, являющимися учредителями или участниками хозяйственных товариществ и акционерных обществ, а также членами производственных кооперативов.

В региональном разрезе больше всего занятых молодых людей числилось в Алматы (243,6 тыс. человек), Алматинской (182,7 тыс. человек) и Туркестанской (144,2 тыс. человек) областях. Меньше всего занятой молодёжи числилось в Улытауской (12,9 тыс. человек), Северо-Казахстанской (29,4 тыс. человек) и Жетысуской (39,3 тыс. человек) областях.

В разрезе отраслей больше всего занятых относилось к сфере оптовой и розничной торговли, а также авторемонта: 341 тыс. человек, на 6,4% больше, чем годом ранее.

Среди ключевых для занятости молодёжи отраслей также оказались образование (194,6 тыс. человек, минус 8,7%) и сельское, лесное и рыбное хозяйство (173 тыс. человек, минус 13,9% за год).

Меньше всего молодых людей было занято в сферах водоснабжения, электроснабжения и операций с недвижимым имуществом.

Четверть занятых молодых людей работает в качестве специалистов-профессионалов: 452,3 тыс. человек, или 25,9%. Ещё 285 тыс. человек — работники сферы услуг и продаж, 266,4 тыс. — неквалифицированные рабочие, 189,1 тыс. — специалисты-техники и иной вспомогательный профессиональный персонал, 141,9 тыс. — рабочие промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий, 122,4 тыс. — операторы производственного оборудования, сборщики и водители, 97,8 тыс. — служащие в области администрирования, 91,7 тыс. — фермеры и рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства, 76,1 тыс. — руководители и государственные служащие и 24,1 тыс. — работники, не входящие в другие группы.

В то же время в качестве безработных в стране было зарегистрировано 62 тыс. молодых людей в возрасте от 15 до 28 лет, что на 5,8% меньше, чем в первом квартале прошлого года.

В разрезе регионов больше всего безработной молодёжи живёт в Алматы: 11,6 тыс. человек, минус 14,8% за год. Далее расположились Алматинская область (7,9 тыс. человек, плюс 47,4% за год) и Астана (7,8 тыс. человек, минус 23,4%). Меньше всего безработной молодёжи проживает в Улытауской (426 человек), Костанайской (718 человек) и Северо-Казахстанской (893 человека) областях.

Большинство безработных молодых людей ищет работу от трёх до шести месяцев: 17,9 тыс. человек, на 25,8% больше, чем годом ранее. Еще 16,8 тыс. человек ищут работу от месяца до трёх, 14,9 тыс. человек — менее месяца, 10,2 тыс. человек — от 6 месяцев до года. Более года находятся в поисках работы 2,1 тыс. молодых людей.