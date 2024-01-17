Названы регионы Казахстана с наибольшим числом безработных

Больше всего безработных проживает в Алматы, а также Туркестанской и Алматинской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Сообщается, что в третьем квартале прошлого года в Казахстане насчитывалось 451,5 тысячи безработных. Больше всего безработных проживало в Алматы - 52,6 тысячи человек. Также в антирейтинге лидируют Туркестанская (41,7 тысячи человек) и Алматинская (34,4 тысячи человек) области.

Меньше всего безработных отмечалось Улытау (4,5 тысячи человек), Северо-Казахстанской (13,5 тысячи человек) и Абайской (14,5 тысячи человек) областях.

Выделяется, что уровень безработицы напрямую зависит от образования. Так, у безработных с высшим образованием показатель составляет 3,8%, с техническим и профессиональным образованием — 3,6%, со средним профессиональным (специальным) образованием — 5,9%, с начальным профессиональным образованием — 6,2%, с общим средним образованием — 7,7%, с основным средним образованием — 12,3%, с начальным образованием — 45,3%.

102,4 тысячи человек заявили, что не могут найти работу. 90,1 тысячи безработных уволились по собственному желанию, 83,2 тысячи человек стали безработными из-за семейных (личных) обстоятельств, 50,5 тысячи человек ведут домашнее хозяйство, 44,2 тысячи человек уволились в связи с ликвидацией организации и сокращением штата сотрудников.

Также отмечается, что 245,4 тысячи человек искали работу через объявления в печати или в интернете, 210,4 тысячи обращались к друзьям, знакомым и родственникам, 126,5 тысячи человек размещали или обновляли резюме в профессиональных и социальных сетях онлайн, 116,4 тысячи обращались в государственные органы занятости, 114,7 тысячи человек размещали объявления в печати или в интернете.