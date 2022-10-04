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polisia.kz Сегодня, 13:32
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Фото: polisia.kz

Названы регионы Казахстана, где чаще всего происходят ДТП

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов рассказал, в каких регионах страны чаще всего происходят ДТП, передаёт BaigeNews.kz

По данным министра, ежегодно в нашей стране происходит более 13 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут более двух тысяч человек и свыше 18 тысяч получают ранения.

"В целом, за последние четыре года отмечается динамика снижения аварийности. Вместе с тем, она ухудшилась на фоне предыдущих двух последних пандемийных лет, в условиях действовавших ограничений. С начала года возросли все показатели аварийности. Продолжает сохраняться высокий уровень аварийности в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях.  На эти регионы приходятся 56 процентов всех ДТП по Казахстану, 55 процентов травмированных и 41 процент погибших. Одна из основных причин аварий — это низкая транспортная дисциплина", — рассказал министр.

Он отметил, что с начала года полицией пресечено свыше 4,5 миллиона нарушений правил дорожного движения. Задержаны свыше 17,5 тысячи пьяных водителей, 20 тысяч лишены прав, а на 16 тысяч наложен административный арест. Также оштрафованы более 188 тысяч пешеходов. 

Одна из важных причин, по словам Ахметжанова, влияющих на аварийность — это состояние дорог и дорожная инфраструктура. По статистике на населённые пункты приходится:

  • 75 процентов ДТП (6 979 ДТП, доля погибших — 460, раненых — 8 322 человек);
  • 28 процентов смертельных случаев по причине наезда на пешеходов (413 погибших от 1478).
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#дтп #МВД #статистика
Артём Волков Журналист
Сегодня, 13:32
140
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