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комитет промышленной безопасности МЧС РК Сегодня, 05:11
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Фото: комитет промышленной безопасности МЧС РК

Названы причины взрыва на АЗС в Мангистау

Итоги расследования взрыва на АЗС в Мангистауской области озвучили в комитете промышленной безопасности МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла 8 сентября 2022 года около 19:30 на АЗС "Еркебулан", расположенной восточнее села Шетпе. При резке болгаркой металлических болтов диаметром 22 мм, закрепляющих крышку резервуара для хранения дизельного топлива, закопанного в землю, произошёл взрыв. На месте происшествия погиб гражданин Узбекистана.

13 сентября была создана комиссия для выяснения причин аварии.

"Причиной взрыва явились отложения дизельного топлива (донное отложение) внутри резервуара и установка самодельных дыхательных устройств, а также скопление избыточного давления от повышенной температуры окружающего воздуха в день происшествия. При проведении огневых работ, т.е. резки гайки крышки резервуара, образовалась искра, которая при контакте со скопившимися парами дизтоплива привела к взрыву", - сообщили в комитете МЧС.

 

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#взрыв #Мангистау #АЗС
Журналист
Сегодня, 05:11
144
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