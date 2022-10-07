Названы причины взрыва на АЗС в Мангистау

13 сентября была создана комиссия для выяснения причин аварии.

"Причиной взрыва явились отложения дизельного топлива (донное отложение) внутри резервуара и установка самодельных дыхательных устройств, а также скопление избыточного давления от повышенной температуры окружающего воздуха в день происшествия. При проведении огневых работ, т.е. резки гайки крышки резервуара, образовалась искра, которая при контакте со скопившимися парами дизтоплива привела к взрыву", - сообщили в комитете МЧС.