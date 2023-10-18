Названы причины оттока иностранных туристов из Казахстана

Аудит деятельности АО "НК Kazakh Tourism" выявил ряд нарушений и системных проблем туристической отрасли РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

О низкой привлекательности Казахстана для иностранных туристов говорится и в аудите Высшей аудиторской палаты об эффективности использования бюджетных средств, выделенных АО "НК Kazakh Tourism" на реализацию задач по продвижению казахстанского туризма.

"Итоги аудита показали наличие отдельных системных недостатков и нарушений, влияющих на развитие туристической отрасли Казахстана, а также на эффективность деятельности акционерного общества. Так, одной из основных причин, сдерживающих развитие отрасли, является отсутствие системного контроля со стороны государственных органов над соблюдением стандартов субъектами, оказывающими туристические услуги. Из-за этого качество оказываемых услуг не соответствует ожиданиям и приводит к оттоку иностранных туристов", - пишет издание.

Кроме того, в число основных причин также вошло отсутствие региональной координации между профильным министерством и местными исполнительными органами, где, в частности, освоили лишь 5,8 млн тг из 54,7 млн тг, выделенных на статью "Субсидирование затрат туроператоров за каждого иностранного туриста".

В целом, численность иностранных туристов, посетивших Казахстан в личных целях и обслуженных местами размещения, составила 249,3 тыс. человек — сразу в 2,6 раза больше по сравнению с январём–июнем 2022 года.