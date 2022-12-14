Названы преступные группы, участвовавшие в январских событиях в РК

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В Генпрокуратуре перечислили преступные группы, участвовавшие в январских событиях в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Органами уголовного преследования установлена причастность к январским событиям членов преступных групп.

Это группировки Джумагельдиева, "Казахстанские" и "Айшуак-Жантугел", от действий которых пострадал 31 гражданин, в том числе один человек скончался. Всего к ответственности привлекается 24 члена ОПГ", - сообщили в надзорном ведомстве.

По фактам хищения и хранения оружия зарегистрировано 519 досудебных расследований. За данные преступления подозреваемыми признаны 183 человека, содержатся под стражей 11, осуждено 154 лиц, в том числе к лишению свободы - 27.

"Разграблены десять охотничьих магазинов, оттуда похищено 1 629 ружей. Также похищено 1 288 единиц служебного оружия. Из этого объёма найдена треть, или 958 единиц, а более двух тысяч (2 002), в том числе гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатометы до сих пор на руках", - отметили в Генпрокуратуре.

Только в Алматы разграблению подверглись семь охотничьих магазинов, из них похищено 1 440 единиц оружия, а также охотничьи принадлежности и обмундирование.

В Таразе совершено нападение на три магазина, из которых похищено 206 единиц оружия.

Ведется работа по добровольной сдаче оружия. Граждане вернули 119 единиц.

Правоохранители не исключают, что оставшееся оружие может находиться в руках криминальных элементов.