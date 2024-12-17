В Караганде прошёл чемпионат Казахстана по фигурному катанию среди взрослых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

"В одиночном катании у мужчин победу одержал Диас Жиренбаев. Втрое занял Никита Кривошеев. Артур Смагулов завоевал "бронзу". У женщин золотой медалью отметилась Софья Самоделкина. Следом финишировала Зере Сарбалина. Замкнула тройку лучших София Фарафонова", - проинформировали в НОК РК.

Напомним, ранее стало известно, что в области Абай ко Дню Независимости открыли хоккейный корт.