Названы основные причины бюрократии в Казахстане

Заместитель председателя Агентства нашей страны по делам государственной службы Салауат Муксимов на брифинге в СЦК рассказал, почему, несмотря на значительную цифровизацию госуслуг, в этой сфере существует бюрократия, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Проявление бюрократизма не ограничивается лишь несоблюдением законодательства. Есть ряд других причин и условий, которые приводят к этому. К примеру, правила выдачи лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых остаются неутвержденными с августа прошлого года", - заявил Салауат Муксимов.

В целом, по его словам, подобная ситуация связана с 26 видами госуслуг.