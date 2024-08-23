Названы основные причины бюрократии в Казахстане
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Заместитель председателя Агентства нашей страны по делам государственной службы Салауат Муксимов на брифинге в СЦК рассказал, почему, несмотря на значительную цифровизацию госуслуг, в этой сфере существует бюрократия, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Проявление бюрократизма не ограничивается лишь несоблюдением законодательства. Есть ряд других причин и условий, которые приводят к этому. К примеру, правила выдачи лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых остаются неутвержденными с августа прошлого года", - заявил Салауат Муксимов.
В целом, по его словам, подобная ситуация связана с 26 видами госуслуг.
"При оказании свыше 120 видов госуслуг люди сталкиваются с коллизиями и противоречиями в НПА различного порядка. Это затрагивает сферы образования, труда и социальной защиты, сельского хозяйства, промышленности и строительства, юстиции, внутренних дел, финансов, торговли, туризма и спорта, культуры и информации", - резюмировал спикер.
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