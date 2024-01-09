Названы лидеры среди стран по числу путешествующих в Казахстан туристов
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Аналитики заметили, что Казахстан стали посещать не только жители соседних стран, но и гости из дальнего зарубежья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.
Сообщается, что с января по сентябрь 2023 года Казахстан посетили 834,9 тысячи иностранных туристов. Это на 225 тысяч человек больше, чем в 2022 году.
За первые девять месяцев 2023 года больше всего путешественников посетило нашу страну из Российской Федерации - 356 850 тысяч человек. Второе место заняли китайские туристы - 75 131 человек. А на третьей ступени оказались туристы из Турции – 41 134 туриста. В пятерку также вошли путешественники из Индии (34 757) и США (28 160).
"Мы видим, что с каждым годом интерес иностранных туристов к Казахстану растет. Так, в 2022 году в страну прибыло более 900 тысяч иностранцев, а за девять месяцев прошлого года более 800 тысяч иностранных гостей. Надеемся, что в этом году этот показатель будет еще больше. Ведь в стране немало прекрасных мест, которые удивляют иностранцев, привлекают внимание своей красотой природы. Кроме того, министерство работает над тем, чтобы произвести незабываемое впечатление на каждого путешественника, посетившего нашу необъятную страну", - сказал заместитель министра туризма и спорта Ержан Еркинбаев.
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