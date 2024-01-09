Названы лидеры среди стран по числу путешествующих в Казахстан туристов

Аналитики заметили, что Казахстан стали посещать не только жители соседних стран, но и гости из дальнего зарубежья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

Сообщается, что с января по сентябрь 2023 года Казахстан посетили 834,9 тысячи иностранных туристов. Это на 225 тысяч человек больше, чем в 2022 году.

За первые девять месяцев 2023 года больше всего путешественников посетило нашу страну из Российской Федерации - 356 850 тысяч человек. Второе место заняли китайские туристы - 75 131 человек. А на третьей ступени оказались туристы из Турции – 41 134 туриста. В пятерку также вошли путешественники из Индии (34 757) и США (28 160).