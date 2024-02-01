Названы лидеры среди регионов по большему числу трудоустроенных по молодежной практике

В 2023 году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на молодежную практику направлены и трудоустроены 33 984 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Сообщается, что наибольшее число трудоустроенных по молодежной практике отмечается в Туркестанской (9007 человек), Кызылординской (3443 человека) Жамбылской (3047 человек) областях и в Шымкенте (2568 человек).

"Участниками молодежной практики могут стать безработные лица не старше 35 лет в течение пяти лет после завершения обучения по программам технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, у которых отсутствует опыт работы по полученной профессии (специальности). Для участия в проекте необходимо подать заявление в карьерный центр", - напомнили в МТСЗ.

Отмечается, что рабочие места по молодежной практике для выпускников учебных заведений создаются по полученной ими или родственной профессии (специальности).