Названы лидеры среди регионов по большему числу трудоустроенных по молодежной практике
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В 2023 году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на молодежную практику направлены и трудоустроены 33 984 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
Сообщается, что наибольшее число трудоустроенных по молодежной практике отмечается в Туркестанской (9007 человек), Кызылординской (3443 человека) Жамбылской (3047 человек) областях и в Шымкенте (2568 человек).
"Участниками молодежной практики могут стать безработные лица не старше 35 лет в течение пяти лет после завершения обучения по программам технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, у которых отсутствует опыт работы по полученной профессии (специальности). Для участия в проекте необходимо подать заявление в карьерный центр", - напомнили в МТСЗ.
Отмечается, что рабочие места по молодежной практике для выпускников учебных заведений создаются по полученной ими или родственной профессии (специальности).
"Финансирование молодежной практики осуществляется центром трудовой мобильности на основании представленных работодателем ежемесячных сведений. Размер субсидий в месяц (с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг, без учета выплат по экологическим надбавкам) составляет 30 месячных расчетных показателей. Сроки субсидирования заработной платы не более 12 месяцев", - сообщили в министерстве.
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