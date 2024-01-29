Названы лидеры среди регионов Казахстана по инвестициям в возобновляемые источники энергии
Сегодня, 10:24
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Сегодня, 10:24Сегодня, 10:24
141Фото: energyprom.kz
Стало известно, сколько инвестиций пришлось на производство возобновляемых источников энергии в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.
Сообщается, что в сегменте производства электроэнергии возобновляемыми источниками энергии инвестиции выглядят следующим образом:
- ветровые электростанции — 175,8 миллиарда тенге;
- гидроэлектростанции — 12,4 миллиарда тенге;
- ядерные (атомные) электростанции — 288,6 миллиона тенге;
- солнечные электростанции — 39,1 миллиона тенге.
В региональном разрезе наибольший объём инвестиций в секторе пришёлся на Павлодарскую область: 138,3 миллиарда тенге, годовой рост — сразу на 60,7%. В тройке лидеров также оказались Акмолинская (124 миллиарда тенге, против 8,1 миллиарда тенге годом ранее) и Жетысу (34,8 миллиарда тенге, плюс 26,5% за год) области.
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