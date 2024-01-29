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Названы лидеры среди регионов Казахстана по инвестициям в возобновляемые источники энергии

Сегодня, 10:24
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energyprom.kz Сегодня, 10:24
Сегодня, 10:24
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Фото: energyprom.kz

Стало известно, сколько инвестиций пришлось на производство возобновляемых источников энергии в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Сообщается, что в сегменте производства электроэнергии возобновляемыми источниками энергии инвестиции выглядят следующим образом:

  • ветровые электростанции — 175,8 миллиарда тенге;
  • гидроэлектростанции — 12,4 миллиарда тенге;
  • ядерные (атомные) электростанции — 288,6 миллиона тенге;
  • солнечные электростанции — 39,1 миллиона тенге.

В региональном разрезе наибольший объём инвестиций в секторе пришёлся на Павлодарскую область: 138,3 миллиарда тенге, годовой рост — сразу на 60,7%. В тройке лидеров также оказались Акмолинская (124 миллиарда тенге, против 8,1 миллиарда тенге годом ранее) и Жетысу (34,8 миллиарда тенге, плюс 26,5% за год) области.

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