Названы лидеры среди регионов Казахстана по инвестициям в возобновляемые источники энергии

Стало известно, сколько инвестиций пришлось на производство возобновляемых источников энергии в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Сообщается, что в сегменте производства электроэнергии возобновляемыми источниками энергии инвестиции выглядят следующим образом:

ветровые электростанции — 175,8 миллиарда тенге;

гидроэлектростанции — 12,4 миллиарда тенге;

ядерные (атомные) электростанции — 288,6 миллиона тенге;

солнечные электростанции — 39,1 миллиона тенге.

В региональном разрезе наибольший объём инвестиций в секторе пришёлся на Павлодарскую область: 138,3 миллиарда тенге, годовой рост — сразу на 60,7%. В тройке лидеров также оказались Акмолинская (124 миллиарда тенге, против 8,1 миллиарда тенге годом ранее) и Жетысу (34,8 миллиарда тенге, плюс 26,5% за год) области.