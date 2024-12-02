Названы имена кандидатов на пост президента КФФ
В списке шесть кандидатов.
Сегодня, 14:03
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Сегодня, 14:03Сегодня, 14:03
109Фото: КФФ
Заседание Избирательного комитета Казахстанской федерации футбола прошло второго декабря. В итоге было принято решение зарегистрировать кандидатов в президенты этой федерации. Все они выдвинуты членами КФФ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение федерации.
Предварительный список зарегистрированных кандидатов в президенты КФФ следующий:
- Даумов Алтай Алмасович от ОЮЛ "Футбольная ассоциация Алматинской области";
- Джамантаев Ерлан Айтпаевич от ОЮЛ "Ассоциация "Республиканская лига частных футбольных школ и академий";
- Каиров Ербол Кыдырбекович от ОЮЛ "Акмолинская областная ассоциация футбола";
- Лория Давид Григорьевич от ОЮЛ "Карагандинская областная ассоциация футбола";
- Магау Наргис Ерланкызы от ОО "Para Football League";
- Омаров Марат Талгатович от ОЮЛ "Ассоциация "Федерация футбола города Астаны".
Всего выдвинуто шестеро кандидатов от членов КФФ.
Напомним, ранее в федерации озвучили подробности о создании женских команд в клубах КПЛ.
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