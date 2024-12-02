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Названы имена кандидатов на пост президента КФФ

В списке шесть кандидатов.

Сегодня, 14:03
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КФФ Сегодня, 14:03
Сегодня, 14:03
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Фото: КФФ

Заседание Избирательного комитета Казахстанской федерации футбола прошло второго декабря. В итоге было принято решение зарегистрировать кандидатов в президенты этой федерации. Все они выдвинуты членами КФФ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение федерации. 

Предварительный список зарегистрированных кандидатов в президенты КФФ следующий:

  • Даумов Алтай Алмасович от ОЮЛ "Футбольная ассоциация Алматинской области";
  • Джамантаев Ерлан Айтпаевич от ОЮЛ "Ассоциация "Республиканская лига частных футбольных школ и академий";
  • Каиров Ербол Кыдырбекович от ОЮЛ "Акмолинская областная ассоциация футбола";
  • Лория Давид Григорьевич от ОЮЛ "Карагандинская областная ассоциация футбола";
  • Магау Наргис Ерланкызы от ОО "Para Football League";
  • Омаров Марат Талгатович от ОЮЛ "Ассоциация "Федерация футбола города Астаны".

Всего выдвинуто шестеро кандидатов от членов КФФ.

Напомним, ранее в федерации озвучили подробности о создании женских команд в клубах КПЛ.

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