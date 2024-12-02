Названы имена кандидатов на пост президента КФФ

Заседание Избирательного комитета Казахстанской федерации футбола прошло второго декабря. В итоге было принято решение зарегистрировать кандидатов в президенты этой федерации. Все они выдвинуты членами КФФ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение федерации.

Предварительный список зарегистрированных кандидатов в президенты КФФ следующий:

Даумов Алтай Алмасович от ОЮЛ "Футбольная ассоциация Алматинской области";

Джамантаев Ерлан Айтпаевич от ОЮЛ "Ассоциация "Республиканская лига частных футбольных школ и академий";

Каиров Ербол Кыдырбекович от ОЮЛ "Акмолинская областная ассоциация футбола";

Лория Давид Григорьевич от ОЮЛ "Карагандинская областная ассоциация футбола";

Магау Наргис Ерланкызы от ОО "Para Football League";

Омаров Марат Талгатович от ОЮЛ "Ассоциация "Федерация футбола города Астаны".

Всего выдвинуто шестеро кандидатов от членов КФФ.

Напомним, ранее в федерации озвучили подробности о создании женских команд в клубах КПЛ.