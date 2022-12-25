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Лента новостей

предоставлено организаторами Сегодня, 15:44
215
Сегодня, 15:44
215
Фото: предоставлено организаторами

Названы имена победителей "железного" турнира Ильи Ильина

В Астане завершился турнир имени многократного чемпиона мира по тяжелой атлетике Ильи Ильина — ILYIN IRON CUP, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу организаторов соревнования.
 
Турнир по силовым видам спорта ILYIN IRON CUP объединил 200 профессиональных атлетов из Казахстана и стран ближнего зарубежья в таких дисциплинах как: тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, армрестлинг, кроссфит, мас-рестлинг, гиревой спорт, армлифтинг, воркаут, стронгмен.

Как отметил Илья Ильин, основной целью турнира стало продвижение массового спорта в стране.

"Я давно мечтал организовать подобные соревнования среди профессионалов — сильнейших спортсменов в своем направлении, которые бы вместе на одной площадке боролись за лидерство. В будущем я вижу этот турнир как своего рода "мини-олимпиаду" для "железных" единоборств, где множество атлетов из разных уголков страны, а также ближнего зарубежья, собираются вместе, чтобы вновь почувствовать соревновательную атмосферу и отдать должное его величеству спорту. Это один из первых моих крупных проектов, который я реализовал после завершения спортивной карьеры и надеюсь, что наш "Iron Cup" не оставит никого равнодушным и станет ежегодным спортивным праздником", — поделился Ильин. 

Тяжёлая атлетика 

В противостоянии Нургисы Адилетулы и Артёма Антропова победил Артём Антропов с результатом 216 килограммов в толчке. Нургиса остановился на результате 211 килограммов.

В поединке Аиши Омаровой и Любови Ковальчук лидером стала Любовь. 130 килограммов в толчке против 119.

Противостояние Ерасыла Саулебекова и Анатолия Савельева в рывке завершилось победой Анатолия. 135 килограммов против 127.

Результат Екатерины Алякиной – 89 килограммов в толчке, оказался больше, чем у Алтыншаш Оразбек, которая остановилась на 85 килограммах.

В состязании Алексея Чуркина и Егора Шерера в рывке с результатом 150 килограммов победил Егор.

Стронгмен

I место: Алматы (Ниикифоров Александр, Артур Ан)
II место: Астана (Лаптев Сергей, Ульфанов Арсен)
III место: Рудный (Цисарь Евгений, Красновский Евгений)

Воркаут

Стрит воркаут

I место: Лукин Артём
II место: Гималетдинов Дмитрий
III место: Аяз Джахангер

Стрит лифтинг
I место: Фатахов Руслан
II место: Ягъяев Ильдар
III место: Пономаренко Максим

Армрестлинг

Бахтияров Айдын (I место) — Кузьмин Игорь (II место)
Тюков Дмитрий (I место) — Алиев Рамиль (II место)
Супанев Артем (I место)  — Женисбай Адлет (II место)
Матченко Владимир (I место) — Баранов Валерий (II место)

Пауэрлифтинг

Жим (женщины)
I место: Тарасова Валентина
II место: Насретдинова Марина
III место: Мошенко Анна

Тяга (женщины)
I место: Тарасова Валентина
II место: Трай Ольга
III место: Мошенко Анна

Жим (мужчины)
I место: Ким Андрей
II место: Ким Константин
III место: Рыбка Денис

Тяга (мужчины)
I место: Савицкий Валерий
II место: Каракулин Вадим
III место: Штефан Илья

Гиревой спорт

Мужчины до 78 кг:
I место: Ашимов Адильбек
II место: Гельмудинов Ринат
III место: Абдахин Серик

Мужчины до 85 кг
I место: Еслямов Марат
II место: Гирнык Роман
III место: Балацко Дмитрий

Мужчины 85+ кг
I место: Нургазин Адилхан
II место: Ахмедов Назим
III место: Карпенко Сергей

Женщины до 63 кг
I место: Минко Евгения

Кроссфит

Мужчины:
I место: Керейхан Наурыз 
II место: Амангельдыев Марлен 
III место: Мусолимов Руан

Женщины: 
I место: Цой Евгения
II место: Сулейменова Жанна
III место: Сабирова Мереке

Мас-рестлинг

Женщины до 65 кг:
I место: Душаева Ольга
II место: Гожамбердиева Тахмина
III место: Дарибай Дана

Женщины 65+ кг:
I место: Курбанова Аружан
II место: Муковоз Анастасия
III место: Комбаева Айгерим

Мужчины до 70 кг:
I место: Айбол Райымбек
II место: Усенов Шапагат
III место: Талгатулы Бекжан

Мужчины до 80 кг:
I место: Барлыков Дулат
II место: Шамет Темирлан
III место: Герасимов Владиславович

Мужчины до 90 кг:
I место: Ташметов Мухаммад-Али
II место: Малдыбаев Рустам
III место: Исламгалиев Роман

Мужчины до 105 кг:
I место: Спатаев Тимур
II место: Рахметула Аден
III место: Пеняев Станислав

Мероприятие проводилось в рамках концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан при поддержке акимата Астаны и министерства культуры и спорта РК. 

 

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#Илья Ильин #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:44
215
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