Названы имена победителей "железного" турнира Ильи Ильина

Фото: предоставлено организаторами

В Астане завершился турнир имени многократного чемпиона мира по тяжелой атлетике Ильи Ильина — ILYIN IRON CUP, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу организаторов соревнования.



Турнир по силовым видам спорта ILYIN IRON CUP объединил 200 профессиональных атлетов из Казахстана и стран ближнего зарубежья в таких дисциплинах как: тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, армрестлинг, кроссфит, мас-рестлинг, гиревой спорт, армлифтинг, воркаут, стронгмен.

Как отметил Илья Ильин, основной целью турнира стало продвижение массового спорта в стране.

"Я давно мечтал организовать подобные соревнования среди профессионалов — сильнейших спортсменов в своем направлении, которые бы вместе на одной площадке боролись за лидерство. В будущем я вижу этот турнир как своего рода "мини-олимпиаду" для "железных" единоборств, где множество атлетов из разных уголков страны, а также ближнего зарубежья, собираются вместе, чтобы вновь почувствовать соревновательную атмосферу и отдать должное его величеству спорту. Это один из первых моих крупных проектов, который я реализовал после завершения спортивной карьеры и надеюсь, что наш "Iron Cup" не оставит никого равнодушным и станет ежегодным спортивным праздником", — поделился Ильин.

Тяжёлая атлетика

В противостоянии Нургисы Адилетулы и Артёма Антропова победил Артём Антропов с результатом 216 килограммов в толчке. Нургиса остановился на результате 211 килограммов.

В поединке Аиши Омаровой и Любови Ковальчук лидером стала Любовь. 130 килограммов в толчке против 119.

Противостояние Ерасыла Саулебекова и Анатолия Савельева в рывке завершилось победой Анатолия. 135 килограммов против 127.

Результат Екатерины Алякиной – 89 килограммов в толчке, оказался больше, чем у Алтыншаш Оразбек, которая остановилась на 85 килограммах.

В состязании Алексея Чуркина и Егора Шерера в рывке с результатом 150 килограммов победил Егор.

Стронгмен

I место: Алматы (Ниикифоров Александр, Артур Ан)

II место: Астана (Лаптев Сергей, Ульфанов Арсен)

III место: Рудный (Цисарь Евгений, Красновский Евгений)

Воркаут

Стрит воркаут

I место: Лукин Артём

II место: Гималетдинов Дмитрий

III место: Аяз Джахангер

Стрит лифтинг

I место: Фатахов Руслан

II место: Ягъяев Ильдар

III место: Пономаренко Максим

Армрестлинг

Бахтияров Айдын (I место) — Кузьмин Игорь (II место)

Тюков Дмитрий (I место) — Алиев Рамиль (II место)

Супанев Артем (I место) — Женисбай Адлет (II место)

Матченко Владимир (I место) — Баранов Валерий (II место)

Пауэрлифтинг

Жим (женщины)

I место: Тарасова Валентина

II место: Насретдинова Марина

III место: Мошенко Анна

Тяга (женщины)

I место: Тарасова Валентина

II место: Трай Ольга

III место: Мошенко Анна

Жим (мужчины)

I место: Ким Андрей

II место: Ким Константин

III место: Рыбка Денис

Тяга (мужчины)

I место: Савицкий Валерий

II место: Каракулин Вадим

III место: Штефан Илья

Гиревой спорт

Мужчины до 78 кг:

I место: Ашимов Адильбек

II место: Гельмудинов Ринат

III место: Абдахин Серик

Мужчины до 85 кг

I место: Еслямов Марат

II место: Гирнык Роман

III место: Балацко Дмитрий

Мужчины 85+ кг

I место: Нургазин Адилхан

II место: Ахмедов Назим

III место: Карпенко Сергей

Женщины до 63 кг

I место: Минко Евгения

Кроссфит

Мужчины:

I место: Керейхан Наурыз

II место: Амангельдыев Марлен

III место: Мусолимов Руан

Женщины:

I место: Цой Евгения

II место: Сулейменова Жанна

III место: Сабирова Мереке

Мас-рестлинг

Женщины до 65 кг:

I место: Душаева Ольга

II место: Гожамбердиева Тахмина

III место: Дарибай Дана

Женщины 65+ кг:

I место: Курбанова Аружан

II место: Муковоз Анастасия

III место: Комбаева Айгерим

Мужчины до 70 кг:

I место: Айбол Райымбек

II место: Усенов Шапагат

III место: Талгатулы Бекжан

Мужчины до 80 кг:

I место: Барлыков Дулат

II место: Шамет Темирлан

III место: Герасимов Владиславович

Мужчины до 90 кг:

I место: Ташметов Мухаммад-Али

II место: Малдыбаев Рустам

III место: Исламгалиев Роман

Мужчины до 105 кг:

I место: Спатаев Тимур

II место: Рахметула Аден

III место: Пеняев Станислав

Мероприятие проводилось в рамках концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан при поддержке акимата Астаны и министерства культуры и спорта РК.