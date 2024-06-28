Названы имена обладателей Национальной телевизионной премии "Тұмар-2024"
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В День работников средств массовой информации в Астане прошло торжественное награждение победителей Национальной телевизионной премии. В этом году "Тұмар" проводится в восьмой раз, передаёт BaigeNews.kz.
На соискание премии в 2024 году поступило более 300 заявок по 12 номинациям. В конкурсе участвовали республиканские и региональные телеканалы, студии и компании, которые производят профессиональный телевизионный контент. В шорт-лист вошли 48 работ. В этом году была учреждена номинация "Лучший репортаж в условиях чрезвычайных ситуаций".
Советник Президента Республики Казахстан – пресс-секретарь Президента РК Берик Уали вручил специальную премию "Тұмар-2024" телеканалу Qazsport.
Ещё один специальный приз телеканалу Almaty TV вручила министр культуры и информации РК Аида Балаева.
Победители премии стали обладателями статуэтки "Тұмар" и денежного вознаграждения в размере 1 миллиона тенге за самые высокие достижения в области отечественного телевизионного искусства.
Обладателями премии "Тумар-2024" стали:
▪️Лучший репортаж в условиях чрезвычайных ситуаций - "Алапат тасқын" - телеканал "Qazaqstan"
▪️Лучшее журналистское расследование – "Экономика vs экология: су үнемдеудің жолдары қандай?/Арнайы репортаж" - телеканал "Atameken Business"
▪️Лучшая информационная программа - "Astana Times" жаңалықтар қызметі - телеканал "Astana TV"
▪️Лучшая аналитическая программа - "Жеті күн" - телеканал "Хабар"
▪️Лучший социальный проект - "Құдайы қонақ" - телеканал "Qyzylorda"
▪️Лучший документальный фильм - "Шетелдегі қазақ балалары" - телеканал "Jibek Joly TV"
▪️Лучший сериал года - "Мошенники" - телеканал "НТК"
▪️Лучшее ток-шоу в региональных СМИ - "Ділмар" - телеканал "Жетісу"
▪️Лучший региональный канал - Телеканал "ТДК-42"
▪️Лучшая детская программа - "АуылDone" - "Седьмой канал"
▪️Лучший тележурналист - Григорий Беденко - телеканал "Хабар"
▪️Лучший телеведущий - Мадина Балгабаева - телеканал "КТК"
Премия "Тұмар" учреждена в 2017 году по инициативе Министерства культуры и информации РК. Главная цель Премии – продвижение и развитие качественного казахстанского телевидения, поддержка талантливых профессионалов в производстве телевизионного контента и поощрение лучших представителей.
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