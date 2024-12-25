Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру. Они присуждены по итогам заседания республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства науки и высшего образования, заинтересованных госорганов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК и общественных организаций, передаёт BaigeNews.kz.

Гранты присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования для поступления в магистратуру.

В конкурсе приняли участие 2,3 тысячи человек, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 30 баллов – на профильное направление.

Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться с 26 декабря 2024 года до 10 января 2025 года.