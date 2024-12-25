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  • BAIGENEWS

Названы имена обладателей грантов в магистратуру в Казахстане

В конкурсе участвовали 2,3 тысячи человек.

Сегодня, 21:17
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:17
Сегодня, 21:17
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Фото: pxhere.com

Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру. Они присуждены по итогам заседания республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства науки и высшего образования, заинтересованных госорганов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК и общественных организаций, передаёт BaigeNews.kz.

Гранты присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования для поступления в магистратуру.

В конкурсе приняли участие 2,3 тысячи человек, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 30 баллов – на профильное направление. 

Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться с 26 декабря 2024 года до 10 января 2025 года.

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