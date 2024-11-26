Названы имена лауреатов премии Волонтёр года

В Астане состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по определению победителей Международной премии "Волонтер года" за 2024 год, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках конкурса рассмотрено 118 заявок по 15 направлениям. По итогам отбора 47 претендентов удостоены звания победителей.

Торжественная церемония награждения состоится в Астане 5 декабря в рамках празднования Международного дня волонтёров.

Список лауреатов:

В номинации "За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций":

Аюпова Рената Нургизовна;

Инициативная группа волонтёров поисково-спасательного отряда Экибастуз;

Шакимова Алтынгуль Маратовна.

В номинации "За вклад в сохранение и развитие историко-культурного наследия":

ОО "Краеведческое общество "Прииртышье";

Дильдабекова Салтанат Жулдызбековна;

Әзімбай Айша Бекенқызы.

В номинации "За активное участие в поиске пропавших без вести людей":

Аманжолұлы Ғазиз;

Лихацкая Калина Николаевна;

Раёва Ангелина Денисовна.

В номинации "За вклад в решении вопросов зоозащиты":

Назырханова Гульмира Маулетбековна;

Королёва Ольга Александровна;

Чуланова Сюзанна Александровна.

В номинации "За вклад в решении социальных задач":

ОО "Областное общество лиц с инвалидностью области Жетісу";

Мукашева Гульмира Муратовна;

Нуритдинова Насиба Алихановна.

В номинации "За вклад в укреплении мира, дружбы и согласия":

Смаилова Дарига Омировна;

Махмудова Наргизам Дилмуратовна;

Бутанаев Руслан Бауржанович.

В номинации "Лучший социальный помощник":

Елубай Жоламан Серикович;

Мушканова Анаргуль Ержановна;

Амирханова Амина Алматовна.

В номинации "Лучшая волонтёрская организация":

ОФ "28 петель";

Волонтёрское движение "Inclusive Academy";

ОО "Волонтеры Астаны LIDER.KZ".

В номинации "За вклад в популяризацию знаний":

Юсупова Меруерт Маратовна;

Евженкова Людмила Валерьевна;

Западно-Казахстанское общественное объединение детей-инвалидов "Бәйтерек".

В номинации "За вклад в сохранение и защиту окружающей среды":

ОО "Отражение";

Филиалу ОО "Kaz eco patrol области Жетісу";

Нөкен Рахима Амандыққызы.

В номинации "За активное участие в пропаганде здорового образа жизни":

Кенжебек Алтынай Ерлікқызы;

Касымбаева Индира Мыркасымовна;

Ушакова Ольга Владимировна.

В номинации "За активное участие в развитии здравоохранения":

Лутошкин Андрей Сергеевич;

Ұзаққалиева Назерке Мұрагерқызы;

Казиев Бекназар Мейрамович.

В номинации "Лидеры целей устойчивого развития":

Бейсенбеков Ерик Бакдаулетович;

Бугабаева Айгерим Габитовна;

Кушанова Гулнур Джексембаевна.

В номинации "Лидер корпоративного волонтерства":

ОФ "Журектен журекке";

ОФ "Жамбыл облысы еріктілер қозғалысы" Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық тараз инновациялық институт филиалы;

Наукен Ұлан Аманқазыұлы.

В номинации "За активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений":

Жусупова Айзада Болатовна;

ОО "Казахстанская Ассоциация по половому и репродуктивному здоровью (КМПА)".