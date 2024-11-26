Названы имена лауреатов премии Волонтёр года
На конкурс поступило 118 заявок.
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В Астане состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по определению победителей Международной премии "Волонтер года" за 2024 год, передаёт BaigeNews.kz.
В рамках конкурса рассмотрено 118 заявок по 15 направлениям. По итогам отбора 47 претендентов удостоены звания победителей.
Торжественная церемония награждения состоится в Астане 5 декабря в рамках празднования Международного дня волонтёров.
Список лауреатов:
В номинации "За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций":
Аюпова Рената Нургизовна;
Инициативная группа волонтёров поисково-спасательного отряда Экибастуз;
Шакимова Алтынгуль Маратовна.
В номинации "За вклад в сохранение и развитие историко-культурного наследия":
ОО "Краеведческое общество "Прииртышье";
Дильдабекова Салтанат Жулдызбековна;
Әзімбай Айша Бекенқызы.
В номинации "За активное участие в поиске пропавших без вести людей":
Аманжолұлы Ғазиз;
Лихацкая Калина Николаевна;
Раёва Ангелина Денисовна.
В номинации "За вклад в решении вопросов зоозащиты":
Назырханова Гульмира Маулетбековна;
Королёва Ольга Александровна;
Чуланова Сюзанна Александровна.
В номинации "За вклад в решении социальных задач":
ОО "Областное общество лиц с инвалидностью области Жетісу";
Мукашева Гульмира Муратовна;
Нуритдинова Насиба Алихановна.
В номинации "За вклад в укреплении мира, дружбы и согласия":
Смаилова Дарига Омировна;
Махмудова Наргизам Дилмуратовна;
Бутанаев Руслан Бауржанович.
В номинации "Лучший социальный помощник":
Елубай Жоламан Серикович;
Мушканова Анаргуль Ержановна;
Амирханова Амина Алматовна.
В номинации "Лучшая волонтёрская организация":
ОФ "28 петель";
Волонтёрское движение "Inclusive Academy";
ОО "Волонтеры Астаны LIDER.KZ".
В номинации "За вклад в популяризацию знаний":
Юсупова Меруерт Маратовна;
Евженкова Людмила Валерьевна;
Западно-Казахстанское общественное объединение детей-инвалидов "Бәйтерек".
В номинации "За вклад в сохранение и защиту окружающей среды":
ОО "Отражение";
Филиалу ОО "Kaz eco patrol области Жетісу";
Нөкен Рахима Амандыққызы.
В номинации "За активное участие в пропаганде здорового образа жизни":
Кенжебек Алтынай Ерлікқызы;
Касымбаева Индира Мыркасымовна;
Ушакова Ольга Владимировна.
В номинации "За активное участие в развитии здравоохранения":
Лутошкин Андрей Сергеевич;
Ұзаққалиева Назерке Мұрагерқызы;
Казиев Бекназар Мейрамович.
В номинации "Лидеры целей устойчивого развития":
Бейсенбеков Ерик Бакдаулетович;
Бугабаева Айгерим Габитовна;
Кушанова Гулнур Джексембаевна.
В номинации "Лидер корпоративного волонтерства":
ОФ "Журектен журекке";
ОФ "Жамбыл облысы еріктілер қозғалысы" Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық тараз инновациялық институт филиалы;
Наукен Ұлан Аманқазыұлы.
В номинации "За активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений":
Жусупова Айзада Болатовна;
ОО "Казахстанская Ассоциация по половому и репродуктивному здоровью (КМПА)".
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