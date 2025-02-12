По итогам декабря прошлого года средние цены за квадратный метр жилья в новостройках крупных городов Казахстана преодолели психологическую отметку в 500 тыс тг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom. За год статистики зафиксировали удорожание на 3%. Основной период роста цен пришёлся на осень. Такие выводы можно сделать на основе данных Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК.

Цены на вторичное жильё в прошлом году совершили небольшой переворот. Начиная с января стоимость квартир при перепродаже превысила цены на жильё в новостройках, хотя ещё в декабре 2023-го ситуация была обратной. Эту точку пересечения хорошо видно в графике: с января разрыв между ценами на квадратный метр на первичном и вторичном рынках недвижимости постепенно увеличивался и уже не дал показателям сравняться. По итогам декабря прошлого года стоимость квадратного метра во "вторичке" составила 516,2 тыс тг, за год цена поднялась на 4,2%. Этому способствовало то, что цены на квартиры при перепродаже в прошлом году увеличивались быстрее.

В рейтинге крупных городов по стоимости жилья в новостройках тройку лидеров представляют мегаполисы. Самые высокие цены в декабре прошлого года наблюдались в столице: 595,5 тыс тг. Ненамного меньше стоил квадратный метр нового жилья в Алматы: 582,5 тыс тг. В Шымкенте показатель сильно отличался от обеих столиц: 444,1 тыс тг. Дешевле всего в конце прошлого года квартира в новостройке обходилась в Актобе (286,1 тыс тг за кв. м), Уральске (287,8 тыс тг) и Кокшетау (319,9 тыс тг). Что касается вторичного рынка, то здесь городами с самыми высокими ценами были Астана, Алматы и Атырау.

Эксперты прогнозируют: при принятии нормы налогового кодекса об отмене льгот по НДС для строительной сферы рост цен на недвижимость в стране может достичь 10%.

Отметим, как выросли затраты на строительство нового жилья за прошлый год. В январе–декабре 2024-го подрядчики в среднем тратили на возведение одного квадратного метра общей площади жилых домов 198,6 тыс тг (плюс 8,9% к декабрю 2023-го). Выше всего были показатели в Улытауской области (354,3 тыс тг, плюс 54,2%), Алматы (251,9 тыс тг, плюс 8,7%) и Шымкенте (237,8 тыс тг, минус 7,7%). Самые низкие затраты на строительство нового жилья наблюдались в Мангистауской (125,2 тыс тг), Кызылординской (131,5 тыс тг) и Жамбылской (134,8 тыс тг) областях.

Общая площадь введённого в эксплуатацию жилого фонда за прошлый год выросла на 9,4%, до 18,6 млн кв. м. Многолетняя динамика показывает, что это рекордное значение за последние несколько лет. Если сравнить площадь новостроек, введённых в эксплуатацию в прошлом году, с показателем 2019-го, прирост будет значительным: на 41,7%.

Больше всего жилья построили и сдали в эксплуатацию в прошлом году в столице (4,4 млн кв. м) и в Алматы (2,4 млн кв. м). Правда, по темпам жилого строительства столицы отличались: в Астане объёмы нарастили на 18,3%, а в Алматы наблюдался небольшой спад — на 3,1%.

В целом общая обеспеченность жильём в стране невысока. По данным БНС, в 2023 году на каждого казахстанца приходилось 23,9 кв. м жилья. В сравнении с 2018-м показатель увеличился на 2 кв. м. Лучше всего ситуация обстояла в Астане (31,5 кв. м) и в Алматы (30,2 кв. м). Такая большая разница по сравнению с регионами связана с тем, что показатели в областях представляют собой среднее число между значениями в городской и сельской местности, а на селе на одного человека приходится на 1–6 кв. м меньше. Наименьшие показатели обеспеченности жильём были зафиксированы в Жамбылской (18,5 кв. м), Жетысуской (19,3 кв. м) и Абайской (20,1 кв. м) областях.