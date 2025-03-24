Названы города Казахстана с наибольшим ростом цен на квартиры
Рост цен отмечен во всех городах страны, но его темпы различаются.
Сегодня, 00:33
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Сегодня, 00:33Сегодня, 00:33
35Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Средняя стоимость жилья по Казахстану за первый квартал 2025 года выросла на 3 процента – с 379 913 до 391 424 тенге за один квадратный метр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Krisha.kz.
Рост цен отмечен во всех городах, но его темпы различаются. Больше всего жильё подорожало в Костанае (+8,5%), Актау (+6,6%), Актобе (4,88%), Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте (+3,4%).
Рост цен был умеренным в Алматы, Астане, Павлодаре, Петропавловске, Атырау – в пределах 3,1%. В Семее, Кокшетау, Кызылорде рост цен был менее 2%.
Цены на жильё почти не изменились в Туркестане и Талдыкоргане, что может говорить о стабилизации рынка или слабом спросе.
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