Средняя стоимость жилья по Казахстану за первый квартал 2025 года выросла на 3 процента – с 379 913 до 391 424 тенге за один квадратный метр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Рост цен отмечен во всех городах, но его темпы различаются. Больше всего жильё подорожало в Костанае (+8,5%), Актау (+6,6%), Актобе (4,88%), Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте (+3,4%).

Рост цен был умеренным в Алматы, Астане, Павлодаре, Петропавловске, Атырау – в пределах 3,1%. В Семее, Кокшетау, Кызылорде рост цен был менее 2%.

Цены на жильё почти не изменились в Туркестане и Талдыкоргане, что может говорить о стабилизации рынка или слабом спросе.