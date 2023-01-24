Названы главные причины пьянства среди казахстанской молодёжи

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ОЮЛ "Национальная Ассоциация "Денсаулык" и Алматы Менеджмент Университет (ALMAU) представили результаты исследования по употреблению алкоголя среди студентов Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

К работе над исследованием было привлечено 32 студента первого курса Университета AlmaU в качестве волонтеров-интервьюеров, проводивших опрос целевой группы. Полевые мероприятия проекта проводились с десятого октября по десятое ноября 2022 года. В ходе исследования опрошены студенты 16 ВУЗов Алматы.

"Исследование проведено методом социологического опроса. Опросник состоял из двух частей. Первая часть содержала вопросы о возрасте респондентов, об их отношении к факторам риска, информированности о подходах к снижению вреда, удовлетворенности общим уровнем информации о вредных продуктах. Вторая часть содержала специальные вопросы об отношении респондентов к употреблению алкоголя и о том, какие меры по борьбе с употреблением алкоголя респонденты считают наиболее эффективными", - сказал Данила Бектурганов, эксперт ОЮЛ "Национальная ассоциация Денсаулык".

Так, было опрошено 947 респондентов, 597 мужчин и 350 женщин, в возрасте 18 - 21 года и старше. Среди негативных факторов, влияющих на здоровье, названы курение (59%), употребление алкоголя (52%), малоподвижный образ жизни (30%), несбалансированное питание (33%) и избыточная масса тела (34%).

63% опрошенных указали, что впервые попробовали алкоголь в возрасте до 18 лет, 31% в возрасте от 18 до 21 года, и только 6% в возрасте более 21 года. При этом необходимо отметить, что в соответствии с законодательством РК, продажа алкоголя разрешена лицам старше 21 года. 41% опрошенных в качестве наиболее часто употребляемых напитков указали слабоалкогольные напитки, 31% напитки средней крепости, и 28% - крепкий алкоголь.

Треть опрошенных (33%) утверждают, что регулярное повышение цен на алкогольную продукцию никак не влияет на употребление алкоголя. Остальные респонденты признали, что рост цен влияет на потребление. 27% опрошенных начали покупать алкоголь реже, 16% покупают более дешевые бренды, 15% покупают меньший объем, и 9% покупают менее крепкие напитки.

Около 28% опрошенных считают, что невозможно снизить вредное воздействие алкоголя на здоровье. 25% отмечают, что снизить вред можно, если перейти на менее крепкие алкогольные напитки. В общей сложности 47% считают, что снижение вреда возможно при уменьшении частоты употребления и снижении дозы.

Мнение респондентов о том, какой подход к снижению вреда является наиболее приемлемым, распределились следующим образом: 34% - частичный запрет на продажу,

29% - повышение цен, 24% - снижение количества вредных компонентов в потенциально вредных продуктах и 13% - затруднились ответить на этот вопрос.

При этом на вопрос должен ли менее вредный продукт стоить дороже, дешевле или одинаково с более вредным, респонденты ответили: 28% - должна быть дороже, 29% - должна быть дешевле, 28% - должна быть одинаковой, и 15% затруднились ответить на этот вопрос.

60% опрошенных считают, что информация о меньшем вреде должна размещаться на упаковке продукта, 32% против такого информирования, и 8% опрошенных не имеют мнения на этот счет.

На вопрос, в чем респонденты видят причины распространения пьянства среди студентов, большинство указало на влияние друзей и компании, в которой общаются студенты.

"42% опрошенных считают одной из главных причин распространения пьянства легкую доступность алкоголя. Эти данные примерно совпадают с данными исследования 2018 г., когда на доступность алкоголя указали 43% опрошенных. 27% опрошенных указывают на недостаток знаний о вреде алкоголя, что также близко к значению 2018 г, когда эту причину указали 21% респондентов. Вызывает тревогу то, что около 25% указали причиной также стресс, конфликты и безысходность. Этот показатель немного увеличился по сравнению с данными 2018 г, тогда эта цифра составила 22%", - отметил Гинтаутас-Юозас Кентра, врач и заместитель председателя ОЮЛ "Национальная ассоциация Денсаулык".

К слову, 52% опрошенных считают действенной мерой по борьбе с пьянством ужесточение условий продажи и повышение цены алкогольных напитков (45% в 2018); 42% считают также эффективными штрафы (36% в 2018). 27% опрошенных считают, что нужно в целом больше внимания уделять пропаганде здорового образа жизни (22% в 2018), и 26% считают, что необходимо увеличивать количество дешевых или бесплатных спортивных секций (23% в 2018). 22% считают, что эффективными мерами были бы регулярные обсуждения темы в СМИ и социальных сетях (15% в 2018).

Отметим, 38% опрошенных указали, что в ВУЗе, в которых они обучаются, либо не ведется никакой профилактической работы о вреде алкоголя, либо такая работа проводится неэффективно, поскольку респонденты ничего не знают о ней.