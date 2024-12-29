Эксперты выделили топ-10 международных инициатив президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Подробнее о них в материале BaigeNews.kz.

1. Предложение о необходимости всеобъемлющей реформы СБ ООН, с которым Президент выступил 24 октября в ходе саммита "БРИКС плюс", является продолжением его выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2022 года и подчёркивает понимание возможных причин обострения, сохранения многолетних и новых мировых конфликтов. По мнению Токаева, реформирование СБ ООН и его расширение возможны за счёт новых членов из Африки, Латинской Америки и Азии, так как голоса стран "глобального Юга" должны звучать весомо в решении вопросов мира и безопасности.

2. Инициатива создать Региональный центр ООН в Алматы прозвучала в ходе встречи с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Президент призвал партнёров по ОДКБ поддержать данную инициативу, которая особенно актуальна на фоне сохранения террористической опасности для государств-членов Договора.

3. Предложение Главы государства активнее вовлекать Афганистан в региональные связи Центральной Азии озвучено во время его встречи с секретарями Советов безопасности стран ЦА. Токаев заявил, что большинство современных вызовов и угроз имеют трансграничный характер, поэтому противодействие им требует объединения общих усилий. И в первую очередь, по словам президента, речь идёт о борьбе с международным экстремизмом и терроризмом, наркотрафиком, торговлей оружием.

4. О создании Международного центра искусственного интеллекта. Это позволит увеличить экспорт казахстанских ИИ-решений до 5 миллиардов долларов к 2029 году.

5. Предложение учредить формат "СНГ плюс". Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что СНГ приобрело широкое международное признание в качестве эффективной региональной организации, вносящей весомый вклад в процессы глобального сотрудничества и развития. Содружество имеет развитую систему контактов и наработанные полезные связи с различными структурами ООН, а также с множеством других международных и региональных организаций.

6. Заявление Главы государства на заседании Astana Think Tank Forum о том, что единственным возможным решением конфликта в Украине являются мирные переговоры. В частности, по мнению президента, дальнейшая война приведёт к "взаимному истреблению". Он выразил поддержку реалистичным планам по мирному урегулированию, предложенным Бразилией и Китаем, подчеркнув, что стремление к миру – это проявление стратегического благоразумия, а не слабости.

7. Выступление Главы государства с лекцией "Казахстан и роль средних держав: продвигая безопасность, стабильность и устойчивое развитие" в рамках государственного визита в Сингапур. В речи Токаев вновь затронул фундаментальные основы глобальной международной системы с точки зрения "средних держав".

8. Поддержка Касым-Жомартом Токаевым вопроса о создании группы учёных и экспертов из стран Каспия для изучения и поиска решения проблем региона. В частности, президент в выступлении на Саммите лидеров "СОР29" в Баку заявил, что самое большое озеро в мире в опасности, что является предметом общей озабоченности и требует долгосрочных международных совместных действий, при этом поприветствовал и поддержал инициативу президента Азербайджана создать группу учёных и экспертов из стран Каспия для изучения и поиска решения проблем.

9. Призыв Казахстаном государств-членов ОИС задействовать потенциал Исламской организации по продовольственной безопасности и поддержать инициативу организации по сбору финансовых средств для обеспечения продовольственной помощью пострадавших жителей Палестины.

12 ноября заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК М. Нуртлеу в ходе совместного Саммита Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества отметил важность активного участия ОИС в вопросах обеспечения мира и стабильности в странах региона мусульманской уммы, и призвал участников ОИС и ЛАГ выработать конкретные предложения по скорейшему урегулированию текущих конфликтов.

Он также призвал государства-члены ОИС задействовать потенциал Исламской организации по продовольственной безопасности и поддержать инициативу Организации по сбору финансовых средств для обеспечения продовольственной помощью пострадавших жителей Палестины.

10. Объявление Казахстаном в рамках председательства в Шанхайской организации сотрудничества 2024 год Годом экологии. Инициатива призвана обратить внимание мировой общественности на проблему участившихся случаев сильных засух в странах Глобального юга и Центральной Азии.