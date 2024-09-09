Названы 25 самых влиятельных женщин Казахстана

Первый рейтинг самых влиятельных женщин Казахстана составил журнал Forbes Woman Kazakhstan. В список вошли 25 представительниц прекрасного пола, работающих в разных сферах, передаёт BaigeNews.kz.

За претенденток голосовали несколько десятков экспертов - политологи, журналисты, предприниматели, руководители консалтинговых и аналитических компаний, участники рейтингов топ-75 самых богатых бизнесменов Казахстана и топ-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана.

Первое место досталось Умут Шаяхметовой. Она Председатель правления и член СД АО "Народный банк Казахстана", который возглавляет в течение 15 лет. Также член СД Altyn Bank. Шаяхметова входит в комитет финансового сектора президиума НПП "Атамекен", совет Ассоциации финансистов Казахстана и Совет деловых женщин Алматы. Кроме того, Шаяхметова является экспертом комиссии при президенте РК по вопросам внедрения цифровизации в Казахстане.

На второй позиции оказалась Мадина Абылкасымова. С 2020 года — председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Член правления Национального Банка РК. До этого Абылкасымова была заместителем председателя Нацбанка РК.

Замыкает тройку Тамара Дуйсенова. Единственная женщина — заместитель премьер-министра РК. В разные годы она занимала должности министра здравоохранения и социального развития РК, министра труда и социальной защиты населения, имеет более 20 лет опыта работы на государственной службе. Член СД АО "Национальный холдинг "QazBioPharm", занимающегося научными исследованиями и разработками в области биотехнологий. Также член Совета иностранных инвесторов при президенте РК и попечительского совета НИШ.

Четвёртое место получила Аида Балаева - министр культуры и информации РК. Председатель Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, секретарь Национального курултая при президенте РК. Также член СД АО "Казтелерадио", национального оператора телерадиовещания РК.

На пятой сточке Ляззат Ибрагимова - председатель правления и член СД АО "Отбасы банк". С 2017-го возглавляет единственный в стране государственный банк, реализующий систему жилищных строительных сбережений. До этого была зампредом холдинга "Байтерек", возглавляла фонд развития предпринимательства "Даму". Более 20 лет занимается изучением проблем эффективности государственной поддержки малого и среднего бизнеса, имеет более 30 научных публикаций и три учебно-методических пособия.

Основательница и директор ОФ "Добровольное Общество "Милосердие", член совета деловых женщин города Алматы Аружан Саин оказалась шестой. Динара Смаилова (Дина Тансари) - соучредитель и президент ОФ "Общественное движение против насилия "Немолчи.kz" - седьмой по влиятельности в стране.

На восьмом месте в рейтинге Асель Тасмагамбетова - основательница и президент частного благотворительного фонда "Сәби", учредитель Центрально-­Азиатского института экологических исследований, фонда "Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя", биобутика по продаже косметики и производственного ТОО "Telli Öndiris".

Девятое место за Алией Молдабековой. Она с декабря 2019 года занимает должность заместителя председателя Национального Банка РК, входит в правление Нацбанка. Также является председателем СД АО "Национальная Инвестиционная Корпорация Национального Банка РК", АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE).

Замыкает десятку Зауреш Батталова - соучредитель и руководитель ОФ "Фонд развития парламентаризма в Казахстане". Член совета сенаторов при сенате парламента Республики Казахстан.

11 место - Алина Алдамберген - председатель правления и член совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE), член совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", член совета Ассоциации финансистов Казахстана.

12. Жанна Уразбахова - член Алматинской городской коллегии адвокатов. Представляла интересы семьи Салтанат Нукеновой, убитой экс-министром нацэкономики Куандыком Бишимбаевым.

13. Гульнара Бажкенова - главный редактор и совладелец ТОО "OrdaMedia.kz".

14. Анар Рахимбаева - руководитель ОФ "Национальное Агентство по Усыновлению", сооснователь ОФ "Ана Үйі".

15. Наталья Годунова - в апреле 2024 года избрана членом совета директоров и независимым директором АО "НК "Қазақстан темiр жолы". До этого с 2018 года занимала должность председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

16. Кунсулу Закарья - советник президента РК по вопросам науки и инноваций. Доктор биологических наук, профессор, лауреат Государственной премии РК в области науки и техники имени Аль-Фараби, экс-гендиректор РГП "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" (НИИ ПББ, п. Гвардейский).

17. Карлыга Избастина - соучредитель благотворительного фонда имени Кемеля Токаева. Сестра президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

18. Асель Жанасова - председатель правления и член совета директоров АО "Казпочта".

19. Гульнар Досаева - учредитель благотворительного фонда "Дара". Супруга акима Алматы и соучредитель Lancaster Holding. Фонд "Дара", основанный Досаевой, поддерживает детей с ограниченными возможностями.

20. Бахытжан Торегожина - общественный деятель, руководитель и совладелец ОФ "АР. РУХ. ХАК". Казахстанская правозащитница, более 20 лет выступает против нарушений базовых прав в Казахстане.

21. Эльвира Азимова - председатель Конституционного суда РК.

22. Асель Мукажанова - Член СД и председатель правления Astana International Exchange.

23. Раушан Кажибаева - руководит НАО "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" в качестве генерального директора с августа 2019 года. Ранее она работала советником премьер-министра РК. Также является членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК.

24. Анар Фазылжанова - директор Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова, ученый-филолог, специалист в области паралингвистики и компьютерной лингвистики. Автор трех учебников, одного пособия и более 200 научных статей. Лауреат Государственной премии для талантливых молодых ученых имени Мухтара Ауэзова, лауреат премии в области науки и техники Фонда Первого Президента РК.

25. Самал Ибраева - основатель и директор Ulysmedia.kz - независимого казахоязычного общественно-политического издания. Соучредитель и руководитель ТОО "Talent Hub" (производство кино- и видео­фильмов, телепрограмм), руководитель объединения индивидуальных предпринимателей "Национальная ассоциация экологического туризма "Елім-Ай". Ранее работала пресс-секретарем в Миннацэкономики и Министерстве экологии и природных ресурсов РК.