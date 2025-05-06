Названы 10 самых популярных видов спорта в Казахстане
Футбол, волейбол, шахматы: чем живёт спортивный Казахстан.
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Министерство туризма и спорта РК опубликовало рейтинг наиболее востребованных спортивных дисциплин по итогам 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно официальной статистике, футбол остаётся лидером по числу занимающихся – 1 113 299 человек по всей стране, причём более половины из них — жители сёл, что подчеркивает доступность и всенародную любовь к этому виду спорта.
В десятку самых популярных также вошли:
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Волейбол (классический) — 767 580 человек
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Баскетбол — 541 819
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Футзал — 368 349
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Лёгкая атлетика — 347 654
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Шахматы — 278 101
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Настольный теннис — 262 835
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Шашки — 213 490
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Тоғызқұмалақ — 202 217
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Қазақ күресі — 160 399
Эти данные демонстрируют баланс между традиционными и современными видами спорта и свидетельствуют о том, что спорт становится неотъемлемой частью повседневной жизни казахстанцев.
В Министерстве заявили, что будут продолжать реализацию программ по развитию массового спорта и строительству доступной спортивной инфраструктуры, особенно в регионах.
Ранее сообщалось, что почти 90 процентов туристов в Казахстане путешествуют внутри страны.
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