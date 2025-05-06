Министерство туризма и спорта РК опубликовало рейтинг наиболее востребованных спортивных дисциплин по итогам 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно официальной статистике, футбол остаётся лидером по числу занимающихся – 1 113 299 человек по всей стране, причём более половины из них — жители сёл, что подчеркивает доступность и всенародную любовь к этому виду спорта.

В десятку самых популярных также вошли:

Волейбол (классический) — 767 580 человек Баскетбол — 541 819 Футзал — 368 349 Лёгкая атлетика — 347 654 Шахматы — 278 101 Настольный теннис — 262 835 Шашки — 213 490 Тоғызқұмалақ — 202 217 Қазақ күресі — 160 399

Эти данные демонстрируют баланс между традиционными и современными видами спорта и свидетельствуют о том, что спорт становится неотъемлемой частью повседневной жизни казахстанцев.

В Министерстве заявили, что будут продолжать реализацию программ по развитию массового спорта и строительству доступной спортивной инфраструктуры, особенно в регионах.

Ранее сообщалось, что почти 90 процентов туристов в Казахстане путешествуют внутри страны.