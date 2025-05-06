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Названы 10 самых популярных видов спорта в Казахстане

Футбол, волейбол, шахматы: чем живёт спортивный Казахстан.

Сегодня, 11:26
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Unsplash Сегодня, 11:26
Сегодня, 11:26
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Фото: Unsplash

Министерство туризма и спорта РК опубликовало рейтинг наиболее востребованных спортивных дисциплин по итогам 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно официальной статистике, футбол остаётся лидером по числу занимающихся – 1 113 299 человек по всей стране, причём более половины из них — жители сёл, что подчеркивает доступность и всенародную любовь к этому виду спорта.

В десятку самых популярных также вошли:

  1. Волейбол (классический) — 767 580 человек

  2. Баскетбол — 541 819

  3. Футзал — 368 349

  4. Лёгкая атлетика — 347 654

  5. Шахматы — 278 101

  6. Настольный теннис — 262 835

  7. Шашки — 213 490

  8. Тоғызқұмалақ — 202 217

  9. Қазақ күресі — 160 399

Эти данные демонстрируют баланс между традиционными и современными видами спорта и свидетельствуют о том, что спорт становится неотъемлемой частью повседневной жизни казахстанцев.

В Министерстве заявили, что будут продолжать реализацию программ по развитию массового спорта и строительству доступной спортивной инфраструктуры, особенно в регионах.

Ранее сообщалось, что почти 90 процентов туристов в Казахстане путешествуют внутри страны.

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