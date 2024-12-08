В Казахстане по итогам 2023 года на мошенничество пришлась самая большая доля приговоров, вынесенных женщинам, – 30%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал DATA HUB.

Самая большая доля приговоров, вынесенных мужчина, была за кражу – 29%. Такие данные содержатся сборнике Бюро нацстатистики "Женщины и мужчины Казахстана".

По итогам января-сентября 2024 года у женщин приговоры о мошенничестве по-прежнему на первом месте с долей в 30%. На втором месте идёт кража (20%), на третьем с сильным отрывом – присвоение или растрата вверенного чужого имущества (7%).

У мужчин продолжают лидировать кражи, на них пришлось 25% приговоров. На группу преступлений, связанных с наркотиками, пришлось 15%, на мошенничество – 9%.

В целом среди осуждённых женщин гораздо меньше, чем мужчин (по итогам 2023 года соотношение было 11% к 89%, по итогам трёх кварталов 2024-го – 13% к 87%)

Но есть и преступления, за которых осуждают больше женщин. Так, в 2024 году за организацию притонов для занятий проституцией к концу сентября осудили 56 женщин и только 13 мужчин, за торговлю несовершеннолетними – 12 женщин и троих мужчин.

По данным сведениям требуется уточнение: один человек должен учитываться как осуждённый только один раз по своей основной/самой серьёзной статье независимо от того, сколько их было.