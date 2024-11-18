Названо самое популярное авто у казахстанцев

Среди брендов автомобилей по продажам в октябре текущего года лидирует Chevrolet: 6,3 тыс авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom. Следом идут Hyundai (3 тыс автомобилей), Kia (2,4 тыс.), Chery (1,4 тыс) и Haval (1,3 тыс). В разрезе моделей абсолютным лидером в октябре стала Chevrolet Cobalt: сразу 5,9 тыс. автомобилей, что является рекордом по продажам одной модели за месяц. Следом идут Hyundai Tucson и Kia Sorento: 1,3 тыс и 746 автомобилей соответственно.

Отметим, объём производства в автомобильной промышленности Казахстана, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за три квартала текущего года составил 1,2 трлн тг — на 8,5% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Несмотря на некоторый спад объёмов выпуска, автопром по-прежнему остаётся основным драйвером машиностроения РК. Так, доля производства автотранспортных средств за январь–сентябрь 2024 года составила 39,4% от отрасли машиностроения (и 7% от всей обрабатывающей промышленности страны).

В региональном разрезе более половины объёма выпуска в отрасли автомобилестроения пришлось лишь на Костанайскую область: 633,8 млрд тг. Более того, доля автопрома там достигла 84,7% от машиностроения и сразу 46,2% от всего объёма обрабатывающей промышленности в регионе, что делает автомобильную индустрию ведущим и определяющим драйвером экономики области.

Следом по объёмам производства идёт Алматы: 359 млрд тг. При этом доля автопрома от машиностроения в городе составила 69,9%, а от обрабатывающей промышленности — 29,4%.

На остальные регионы в совокупности пришлось 17,3% от всего объёма производства автомобилей, прицепов и полуприцепов: 208,3 млрд тг.

Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам октября текущего года достигли 21,5 тыс. ед. — на 20,1% больше, чем в прошлом месяце, и на 18,3% больше по сравнению с октябрём 2023-го. Стоит отметить, что объём продаж в октябре — самый большой в текущем году.

За январь–октябрь текущего года в РК было продано 158,6 тыс новых автомобилей — на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2023-го. В разрезе брендов больше всего продаж новых авто пришлось на Hyundai: 34,2 тыс машин. Следом идут Chevrolet (22 тыс) и Kia (19,5 тыс).

В разрезе моделей по количеству проданных новых автомобилей ожидаемо также лидирует Chevrolet Cobalt: 18,2 тыс авто. Следом идут Hyundai Tucson и Kia Sportage: 17,4 тыс и 7,8 тыс машин соответственно.

В натуральном выражении за три квартала текущего года было произведено 92,2 тыс автотранспортных средств — на 15,8% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

Сразу 90% всего производства традиционно пришлось на легковые пассажирские автомобили: 82,9 тыс авто. Выпуск грузовых автомобилей составил 5,9 тыс единиц, автобусов — 1,8 тыс, прицепов и полуприцепов — 1,2 тыс. Также было произведено 386 специальных и специализированных автомобилей.