Названо место Шавката Рахмонова в P4P-рейтинге в 2023 году
Сегодня, 21:36
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Сегодня, 21:36Сегодня, 21:36
73Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94
Сайт Tapology.com опубликовал список лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Первое место в рейтинге занимает россиянин Ислам Махачев (25-1). На второй строчке расположился австралийский файтер Александр Волкановски (26-3). Тройку замыкает американец Джон Джонс (27-1). Также в топ-5 входят англичанин Леон Эдвардс (22-3) и бразилец Чарльз Оливейра (34-9).
Среди казахстанцев наивысшую позицию занимает Шавкат Рахмонов (18-0) — он на 23-м месте. В 2023 году Рахмонов провел в UFC два боя: сначала он удосрочил Нила Мэгни (15-5), а затем засабмитил Стивена Томпсона (17-7-1).
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