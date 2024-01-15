Названо место Рыбакиной в рейтинге WTA перед стартом на Australian Open

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первой ракеткой мира остается полька Ига Швёнтек — у неё 9880 рейтинговых очков, за ней следуют Арина Соболенко из Беларуси (8905) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (6918). У ближайшей преследовательницы Елены, американки Коко Гауфф — 6660 очков.

Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева осталась на 64-й позиции.

Напомним, что уже на этой неделе Рыбакиной и Путинцевой предстоит начать выступление на Открытом чемпионате Австралии. Елена в первом круге сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии (WTA № 37), а Юлия начнет Australian Open-2024 матчем с россиянкой Анастасией Захаровой (191-я ракетка мира).

В парном разряде лидируют австралийка Сторм Хантер, Элизе Мертенс из Бельгии и американка Джессика Пегула.

Первая ракетка Казахстана в "даблах" Анна Данилина сохранила 44-ю позицию, а Жибек Куламбаева отыграла три строчки — 141-я.