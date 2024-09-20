  • 20 Сентября, 21:44
  • BAIGENEWS

Названо место проведения чемпионата мира-2025 по боксу

Сегодня, 20:30
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pxhere.com Сегодня, 20:30
Сегодня, 20:30
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Фото: pxhere.com

Ливерпуль в Англии выбран в качестве города-хозяина чемпионата мира по боксу 2025 года среди мужчин и женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Чемпионат, который пройдёт с 4 по 14 сентября 2025 года на арене M&S Bank, станет первым стартом элитного уровня, организованным World Boxing, новой международной федерацией, которая была создана для того, чтобы бокс оставался в центре олимпийского движения.

В мероприятии будут участвовать спортсмены в 10 весовых категориях. Это будет первый случай, когда боксеры-мужчины и боксеры-женщины будут соревноваться в олимпийском стиле за звание чемпиона мира на одном турнире.

Весовые категории будут окончательно определены в новой редакции Правил соревнований World Boxing, которая будет опубликована после предстоящего Конгресса в ноябре 2024 года.

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