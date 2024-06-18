Названо место Казахстана в мировом рейтинге зарплат

В рейтинге стран по уровню заработной платы Казахстан оказался на 80-м месте из 196 в мире. Среди стран СНГ наша республика уступила только России, передаёт BaigeNews.

В первом квартале текущего года среднемесячная номинальная заработная плата работников в стране составила 382,3 тыс. тг, на 12,2% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Индекс реальной заработной платы составил 102,7%, что показывает рост покупательной способности на 2,7% соответственно.

Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года среднемесячная зарплата составляла 340,6 тыс. тг, плюс 19,3% за год.

В региональном разрезе наибольшая среднемесячная номинальная заработная плата зафиксирована в Атырауской области: 604,1 тыс. тг, на 2,3% меньше в денежном выражении, чем годом ранее. Этот регион стал единственным, где заработная плата снизилась.

Среди регионов с самыми высокими зарплатами традиционно также оказались Мангистауская область (571,4 тыс. тг, плюс 12,1% за год), Улытауская область (501,6 тыс. тг, плюс 11,3%), Астана (494 тыс. тг, плюс 14,3%) и Алматы (454,2 тыс. тг, плюс 16,4%).

Наименьшие заработные платы по РК зафиксированы в Жетысуской (270,2 тыс. тг), Северо-Казахстанской (270,3 тыс. тг) и Жамбылской (282,1 тыс. тг) областях.

В разрезе отраслей больше всего традиционно получают работники в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров: здесь средняя номинальная зарплата составила 864 тыс. тг, на 12,7% больше, чем годом ранее.

В пятёрке самых "доходных" сфер также оказались финансовая и страховая деятельность (780,9 тыс. тг, плюс 29,7% за год), информация и связь (654,9 тыс. тг, плюс 21%), профессиональная, научная и техническая деятельность (531,8 тыс. тг, плюс 13,4%) и транспорт и складирование (510,6 тыс. тг, плюс 16,8%).

Одни из самых низких заработных плат по стране зафиксированы в сферах АПК, искусства и досуга, а также водоснабжения, водоотведения и сбора отходов.

В рейтинге стран по валовой среднемесячной заработной плате, по данным CEOWORLD Magazine, Казахстан на начало 2024 года оказался на 80-м месте из 196 в мире. Заработная плата в стране составила 673 долл. США.

Здесь стоит уточнить, что валовая заработная плата — это общая сумма заработной платы до вычета налогов и других отчислений, таких как взносы в пенсионные фонды, медицинское страхование и другие.

Среди стран СНГ страна уступила только России (где зарплата составляла 2,2 тыс. долл. США). Ниже РК в рейтинге расположились Туркменистан (654 долл. США), Беларусь (621 долл. США), Армения (541 долл. США), Молдова (508 долл. США), Азербайджан (494 долл. США), Украина* (430 долл. США), Узбекистан (351 долл. США), Кыргызстан (228 долл. США) и Таджикистан (169 долл. США).

Самая высокая заработная плата в мире, по данным рейтинга, наблюдалась в Швейцарии: 8,1 тыс. долл. США. В тройке стран-лидеров также оказались Люксембург и США. Самая низкая заработная плата наблюдалась в Лесото (24 долл. США), Анголе (27 долл. США) и Малави (31 долл. США).