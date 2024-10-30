Названо место Казахстана по темпам роста цен в ЕАЭС

Казахстан сохраняет один из самых низких темпов роста цен на продовольственные товары среди стран ЕАЭС, передаёт BaigeNews.kz

По данным Евразийской экономической комиссии, Казахстан занял второе место после Армении по низким темпам роста цен на продовольственные товары за 9 месяцев. В Казахстане этот показатель составил 2,9%, в России 4,5%, в Беларуси 3,7%.

В сентябре годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 8,3%, темпы роста цен на продукты снизились до 5,1% в годовом выражении. По итогам 9 месяцев цены на продовольствие остались стабильными по сравнению с августом. Отмечается снижение индекса по 7 товарам, в том числе: морковь, рис, яйца, капуста, гречка, подсолнечное масло и мука.

Для стабилизации цен Министерство торговли и интеграции РК реализует меры поддержки, включая приоритетное финансирование на СЗПТ, поддерживающее отечественное производство; товарные интервенции в межсезонный период; контроль предельной торговой надбавки; усиление анализа цепочек ценообразования для исключения посредников; развитие современных форматов торговли и инфраструктуры.

С начала года территориальные подразделения МТИ вынесли 4014 административных постановлений за превышение торговой надбавки.

Это включает 667 штрафов и более 3,3 тыс. предупреждений на сумму 25 млн. тенге. В сравнении с тем же периодом прошлого года, количество постановлений возросло в 4 раза, что свидетельствует об эффективности контроля со стороны Министерства.

Важным инструментом для выявления нарушений является анализ электронных счетов-фактур (ЭСФ). Только за полгода проанализировано 8,9 тыс. цепочек поставок продовольственных товаров, выявлено более 3 тыс. рисков нарушений торгового законодательства.

Разработаны поправки в КоАП по ужесточению административных взысканий за превышение торговой надбавки. В частности предлагается заменить предупреждение на штраф от 5 до 150 МРП за первое нарушение, в зависимости от субъектности.

На местах активно работают региональные комиссии по расследованию посреднических схем. С начала года проведено 1169 заседаний комиссий, выявлено порядка более 3,2 тыс. фактов непродуктивного посредничества и превышения торговой надбавки. Одновременно ведется разъяснительная работа с предпринимателями и физическими лицами. В итоге комплексной работы мы наблюдаем снижение цен СЗПТ на полках от 5 до 30%.

Для недопущения роста цены на яйцо заключены меморандумы о взаимном сотрудничестве по стабилизации цен между МТИ и Союзом птицеводов Казахстана, Ассоциации яичных производителей по фиксации верхних пределов цен на яйцо до конца текущего года. В свою очередь, с целью поддержки отечественных производителей яиц введено ограничение ввоза автотранспортом яиц с 1 мая т.г. сроком на 6 месяцев.

В целях защиты внутреннего рынка, в связи с введенными ограничительными мерами на экспорт сахара со стороны России, с 14 июня по 31 августа т.г. был введен запрет на экспорт сахара с территории РК в страны участников ЕАЭС и в третьи страны.

Также подписан меморандум с ОЮЛ "Союз Торговых Сетей Республики Казахстан" по принятию совместных мер, направленных на увеличение доли отечественных товаров на полках торговых сетей и содействию развитию отечественного производства.