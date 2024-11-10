Названо имя "Мисс Земля-2024"

В филиппинском городе Параньяке завершилась церемония награждения победительниц "Мисс Земля" — одного из четырех крупнейших международных конкурсов красоты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

На этот раз в нем принимали участие представительницы 76 стран. Самой красивой девушкой планеты признали австралийку Джессику Лейн.

В ходе церемонии отсеялись большинство участниц. Остались представительницы сначала только 20, а затем 12 стран, в том числе России, Исландии, Пуэрто-Рико, Маврикия, Нигерии, Намибии, Австралии, Доминиканы, США, Кабо-Верде, Перу и Филиппин. Затем из конкурса выбыли филиппинка и девушки из трех африканских стран — Маврикия, Нигерии и Намибии.

Остались восемь участниц. Им предстояло вытянуть листки со случайными темами, о которых нужно говорить. Девушке из Перу досталось слово "война", участнице из Доминиканы — "хейтеры", американке — "семья", исландке — "поколение Z", а австралийке — "популярность". Россиянке Екатерине Романовой пришлось излагать свои мысли о слове "деньги".

Фото: Aaron Favila / AP

21-летняя Джессика Лейн — первая австралийка в истории конкурса красоты "Мисс Земля", которой удалось занять первое место. Она учится в университете Саншайн-Кост по направлениям журналистика и литературное творчество.

Когда в августе Лейн победила в национальном конкурсе "Мисс Земля Австралия", она признавалась, что у нее пока не так уж много достижений даже по сравнению с соперницами. Но, в отличие от них, она росла не в большом городе и, по ее словам, видит природу не только по телевизору, а это довольно важно для "Мисс Земля" из-за экологической направленности конкурса.

"Я всегда вижу, в чем заключается проблема, и мне хочется пойти и что-то сделать, а не просто сидеть и жалеть себя или других. Я всегда была человеком действия", — говорит грасавица.

Напомним, конкурс "Мисс Земля" входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс мира" и несколько менее известным "Мисс Интернешнл". Он появился относительно недавно — в 2001 году. Жюри выбирает четырех победительниц. Самым почетным титулом считается Мисс Земля, но свои королевы есть и у других стихий — Воздуха, Огня и Воды. Конкурс основан в Филиппинах, поэтому чаще всего его финал проходит именно в этой стране. Так произошло и в 2024 году.