Названо имя "Мисс Вселенной-2023"

Фото: woman.ru

Самую красивую девушку планеты выбрали в новом Орлеане. Корону "Мисс Вселенная-2023" завоевала учатница из США Р’Бонни Габриэл. Об этом сообщается на официальном Instagram-аккаунте конкурса, передаёт BaigeNews.kz.

Всего на "Мисс Вселенную-2023" приехали 86 участниц, в топ-16 из них вышли представительницы из США, Колумбии, Лаоса, Гаити, Венесуэлы, Кюросао, Испании, Португалии, Пуэрто-Рико, Тринидада и Тобаго, Австралии, Доминиканской Республики, ЮАР, Канады, Перу и Индии.

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В финал конкурса вошли три самых красивых участницы: из Доминиканской Республики, США и Венесуэлы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Universe (@missuniverse)

В итоге "Мисс Вселенной-2023" стала назвали представительница США Р'Бонни Габриэль, которая успела прославиться в интернете благодаря своему наряду на конкурсе национальных костюмов. Р'Бонни тогда предстала перед судьями в боди, ботфортах и с конструкцией с Луной и звездами за спиной.

"Как уроженка Хьюстона, где расположен космический центр НАСА, я горжусь тем, что живу в городе, работающем над отправкой на Луну первой женщины", — комментировала она.

Корону Р'Бонни Габриэль получила из рук своей предшественницы Харнааз Сандху.

Титул вице-мисс завоевала представительница Венесуэлы Аманда Дудамель, а третье место заняла участница из Доминиканской Республики Андреина Мартинес.