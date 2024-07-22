Названо число пострадавших от глобального сбоя компьютеров
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По оценкам Microsoft, около 8,5 миллиона компьютеров по всему миру пострадали от недавнего глобального сбоя в работе информационных технологий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Это первый случай, когда компания назвала масштаб сбоя и предположила, что он может стать самым негативным киберсобытием в истории.
В официальном блоге Microsoft компания заявила, что, хотя ошибка затронула менее одного процента всех компьютеров под управлением Windows, "широкие экономические и общественные последствия отражают использование Crowdstrike предприятиями, на которых работают многие критически важные службы".
Сбой был вызван повреждением обновления, выпущенного компанией Crowdstrike, которое привело к проблеме в работе компьютеров под управлением Windows.
Результатом стал хаос по всему миру с четверга на пятницу: самолеты не могли взлететь или приземлиться, некоторые предприятия не могли принимать платежи по картам, а больницы и клиники были вынуждены отменить операции.
Генеральный директор Crowdstrike Джордж Курц извинился за хаос и поздно вечером в пятницу заявил, что компания выпустила исправление и что компьютеры постепенно возвращаются к нормальной работе. В то же время он предупредил, что может пройти "некоторое время", прежде чем все системы заработают нормально.
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