Причиной смерти американского актера, двукратного обладателя премии "Оскар" Джина Хэкмена, его супруги пианистки Бетси Аракава, а также их собаки могло стать отравление угарным газом, передаёт BaigeNews.kz . Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на семью актера.

"Дочь Элизабет Джин Хэкмен рассказала, что в семье не уверены, но считают, что причиной смерти могли стать ядовитые газы… Семья считает, что речь может идти об отравлении угарным газом", - приводятся слова дочери артиста в публикации.

Она добавила, что правоохранительные органы на данный момент не обнаружили признаков насильственной смерти.

По данным шерифа округа Санта-Фе Адана Мендосы, полиция установила, что на момент обнаружения тел супруги были мертвы около суток. Шериф подчеркнул, что полиция пока "ничего не исключает" и продолжает расследование.

Кроме того, Мендоса отметил, что две собаки семьи были обнаружены живыми, вместе с тем одна из собак была найдена мертвой.

Ранее сообщалось, что Джина Хэкмена, двукратного обладателя премии "Оскар", и его супругу, пианистку Бетси Аракаву, нашли мёртвыми в их доме.