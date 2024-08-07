Названа возможная причина массовой гибели рыбы в Атырауской области

Массовую гибель зафиксировали в Жылыойском районе Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Информация о гибели рыбы на 64-м и 72-м километрах нефтепровода "Тенгиз-Новороссийск" поступила в Жайык-Каспийскую межобластную бассейновую инспекцию рыбного хозяйства КРХ МСХ РК.

"На предполагаемое место гибели молоди выехала комиссия, информация подтвердилась. Вес собранной молоди карася составил 127 килограммов. Департаментом экологии по Атырауской области были взяты пробы воды для лабораторных исследований. В связи с сильным разложением молоди взять пробы для выяснения причин гибели рыбы не удалось", – сообщили в Минсельхозе.

В ведомстве отметили, что погибшую рыбу собрали и утилизировали с соблюдением санитарных норм.