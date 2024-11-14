Названа возможная причина гибели тюленей на Каспии

Менее чем за месяц, с 24 октября по 13 ноября, специалисты Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства обнаружили 1 034 туши тюленей, выброшенные на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области. Что могло стать причиной гибели животных, сообщили в Минсельхозе, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники научных организаций - Института гидробиологии и экологии, Центра по изучению и реабилитации тюленей и НПЦ НИИ микробиологии и вирусологии провели отбор тканей погибших животных для проведения исследований.

В Комитете рыбного хозяйства предполагают, что причиной гибели могли стать природные явления, включая выбросы природных газов вследствие подводных землетрясений. Окончательные выводы будут сделаны после завершения лабораторных исследований, которые, по данным научных организаций, займут 3-4 месяца.

Рыбинспекция продолжает постоянный мониторинг акватории территориальных вод для выявления факторов гибели тюленей.

Сотрудники Комитета ветеринарного контроля и надзора также отобрали пробы патологического материала, которые проходят исследования на наличие инфекционных заболеваний в Национальном референтном центре по ветеринарии в Астане. На 13 ноября все пробы, исследованные методом ПЦР на пастереллёз, птичий грипп, чуму плотоядных, сальмонеллёз и листериоз, показали отрицательные результаты.

Случаи массовой гибели тюленей в Каспийском море фиксируют с начала 2000-х годов. В частности, в 2000 году было выявлено около 10 000 погибших особей, тогда причиной падежа был назван хронический токсикоз.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане появится Институт, изучающий Каспийское море и тюленей.

В Минэкологии РК также прокомментировали массовую гибель тюленей.