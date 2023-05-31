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Названа сумма ущерба по делу о взрывах близ Тараза
По громкому делу о взрывах боеприпасов в Таразе военный суд допросил уже около 100 потерпевших и свидетелей, среди них бывший и действующий министры обороны Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Дело рассматривает военный суд Шымкентского гарнизона. Но процесс сделали выездным, а заседания – ежедневными из-за большого количества потерпевших и свидетелей. Их почти 300 человек.
Уголовное дело насчитывает 800 томов. На скамье подсудимых два 20-летних солдата. Якобы это они бросили в один из складов с боеприпасами горящую тряпку, из-за которой начался пожар и взрывы. Различные ранения получили больше 100 человек, десятки людей остались без домов и бизнеса. Все разбитые объекты уже давно восстановили, но сумму ущерба назвали лишь сегодня – 26 миллиардов тенге. Кроме солдат по делу проходят четверо офицеров. Их обвиняют в халатности и нарушении правил обращения с оружием. К слову, никто из подсудимых свою вину не признаёт.
"По данному уголовному делу у нас проходят 18 погибших и 83 потерпевших. Они в первую очередь были допрошены. Мы допросили бывших и действующих руководителей министерства обороны. Буквально на днях мы завершим допрос свидетелей со стороны обвинения. Затем приступим к допросу свидетелей, которых предоставляет сторона защиты", — сказал судья военного суда Шымкентского гарнизона Бурлибай Каипов.
26 августа 2021 года на территории воинской части в селе Кайнар Жамбылской области произошёл пожар на складе боеприпасов. После возгорания начались взрывы. Радиус разлёта осколков составил до двух километров. По предварительным данным, на складе хранилось более 500 тонн тротила. Позже стало известно, что на складе были боеприпасы, вывезенные из Арыси.
Трагедия унесла жизни 17 человек — пожарных и военных. Один военный пропал без вести, его останки нашли больше, чем через год.
Редакция BaigeNews.kz следила за происходившим с места события. Наш корреспондент собрала хронологию трагедии. Все подробности в нашем репортаже.
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