  • 3 Ноября, 05:42
  • BAIGENEWS
Нового замакима назначили в Карагандинской области
Часть скалы обрушилась на трассу в ВКО
Токаев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Минтуризма ищет инвестора для строительства горнолыжного курорта "Каскелен
ООН против переселения палестинцев на Синай
Правительству и нацбанку надо усилить координацию – глава НБ РК
В Казахстане зарегистрировано более 11 тысяч случаев кори
Государству возвращено месторождение никеля и кобальта стоимостью 5,6 трлн тенге
Токаев поручил разработать новое видение развития спортивной отрасли
Граждане 80 стран мира могут пребывать в Казахстане без визы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Названа страна проведения ЧМ по футболу – 2034

1 Ноября, 11:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
championat.com 1 Ноября, 11:53
1 Ноября, 11:53
435
Фото: championat.com

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в своих социальных сетях объявил, что финальная стадия чемпионата мира по футболу — 2034 пройдёт в Саудовской Аравии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на championat.com

"Футбол объединяет мир, как никакой другой вид спорта, чемпионат мира – идеальная демонстрация идеи единства и инклюзивности", — написал Джанни Инфантино.

Ранее стало известно, что Австралия отказалась от подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу — 2034 и Саудовская Аравия стала единственным претендентом.

Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Три стартовых матча ЧМ-2030 пройдут в Уругвае, Парагвае и Аргентине. Остальные игры будут проведены в Испании, Португалии и Марокко.

Самое читаемое

Наверх