Названа страна проведения ЧМ по футболу – 2034

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в своих социальных сетях объявил, что финальная стадия чемпионата мира по футболу — 2034 пройдёт в Саудовской Аравии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на championat.com

"Футбол объединяет мир, как никакой другой вид спорта, чемпионат мира – идеальная демонстрация идеи единства и инклюзивности", — написал Джанни Инфантино.

Ранее стало известно, что Австралия отказалась от подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу — 2034 и Саудовская Аравия стала единственным претендентом.

Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Три стартовых матча ЧМ-2030 пройдут в Уругвае, Парагвае и Аргентине. Остальные игры будут проведены в Испании, Португалии и Марокко.