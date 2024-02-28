Названа стоимость билетов на матч Греция — Казахстан в плей-офф Лиги наций

Греческая федерация футбола объявила о старте продаж билетов на матч плей-офф Лиги наций УЕФА между сборными Греции и Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Самые дешевые билеты обойдутся в 20 евро, а более дорогие категории будут стоить 30, 40 и 60 евро. В тенге стоимость наиболее бюджетных квитков составит чуть меньше десяти тысяч, а самых дорогих — около 30 тысяч", - пишет издание.

Отметим, матч Греция — Казахстан пройдет на OPAP Arena в Афинах 21 марта. Победитель затем сыграет в финале плей-офф Лиги наций за путевку на Евро-2024 с сильнейшим в паре Грузия — Люксембург.