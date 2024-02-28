Названа стоимость билетов на матч Греция — Казахстан в плей-офф Лиги наций
Сегодня, 11:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:55Сегодня, 11:55
117Фото: kff.kz
Греческая федерация футбола объявила о старте продаж билетов на матч плей-офф Лиги наций УЕФА между сборными Греции и Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Самые дешевые билеты обойдутся в 20 евро, а более дорогие категории будут стоить 30, 40 и 60 евро. В тенге стоимость наиболее бюджетных квитков составит чуть меньше десяти тысяч, а самых дорогих — около 30 тысяч", - пишет издание.
Отметим, матч Греция — Казахстан пройдет на OPAP Arena в Афинах 21 марта. Победитель затем сыграет в финале плей-офф Лиги наций за путевку на Евро-2024 с сильнейшим в паре Грузия — Люксембург.
Самое читаемое
- За две недели зарабатываю 500 тысяч тенге: казахстанки рассказали о тяжелой работе на плантациях Европы
- Владельца крупного супермаркета осудили в Таразе
- Мамин, Сапиев и Рыпакова получили должности в НОК РК
- Убийство произошло средь бела дня в Астане
- "Очень рискует": спортивный эксперт о назначении Головкина на должность главы НОК