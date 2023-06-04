Названа причина железнодорожной катастрофы в Индии

Фото: GETTY IMAGES

Министр железнодорожного транспорта Индии Ашвини Вайшнав назвал причину страшной катастрофы, в которой погибли более 300 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

По его словам, причиной крушения поездов в Индии стала ошибка в системе электронной сигнализации, из-за чего поезд неправильно сменил путь.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал наказать виновных. Следствие выясняет, кто несет ответственность за ЧП.

Напомним, трагедия разыгралась в пятницу в восточном штате Одиша в районе города Баласор. Жертвами аварии с участием трех поездов, по уточненным данным, стали более 300 человек. Власти не исключают, что число погибших будет расти. Сотни пассажиров получили ранения.

Местным больницам пришлось столкнуться с огромным наплывом раненных. В одной из клиник глава правительства навестил пострадавших.

Многим пациентам придется восстанавливаться не только от полученных физических, но и психологических травм.