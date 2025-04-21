В Ватикане назвали причину смерти Папы Римского Франциска и сообщили о том, как будет проходить прощание с понтификом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Corriere.it.

Ещё вчера, 20 апреля, он принимал участие в пасхальных торжествах в соборе Святого Петра. А утром 21 апреля скончался.

"Папа Франциск проснулся в 6 утра и чувствовал себя вполне хорошо. В 7 утра ему стало плохо. Он умер от инсульта около 7:30 утра", - сказано в сообщении.

Папа Римский скончался в своих апартаментах в Каса Санта Марта. Об этом сообщила пресс-служба Ватикана в ответ на вопросы журналистов, не уточнив, в какой именно обстановке скончался понтифик.

В 20:00 состоится обряд констатации смерти и помещения тела в гроб.

Со среды тело будет находиться в соборе Святого Петра, где верующие смогут отдать ему дань уважения.

"Перенос тела Святейшего Отца в Ватиканскую базилику для почтения со стороны всех верующих может состояться в среду утром, 23 апреля, в соответствии с условиями, которые будут установлены и сообщены завтра после первой Конгрегации кардиналов", - объявил директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

22 апреля состоится первое заседание Конгрегации кардиналов в Риме. Будут решаться вопросы транспортировки тела, похорон и других процедур.