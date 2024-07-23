Названа причина смерти абитуриента на территории КазНУ
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Стала известна причина смерти подростка в фонтане на территории Казахского национального университета имени аль-Фараби. Согласно заключению специальной комиссии, 17-летний юноша утонул, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Трагедия произошла чуть больше месяца назад. Руководство вуза тогда утверждало, что абитуриент пришёл к ним сдавать ЕНТ. Но экзамен отменили из-за перебоев со светом.
И тогда старшеклассник решил искупаться в фонтане.
Как показала судебно-медицинская экспертиза, вода закрыла дыхательные пути – и юноша задохнулся.
Ранее выдвигались две вероятные причины гибели – это удар током или остановка сердца. Был ли подросток поражен электричеством, специалисты определить не смогли. Однако остановка сердца точно не является причиной смерти парня.
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