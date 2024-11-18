Названа причина смертельного взрыва в Акмолинской области

В Акмолинской области назвали причину смертельного взрыва в бывшей сельской мечети. Погибли двое взрослых и 10-летний мальчик. Травмы получили 16 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В момент трагедии семья готовила поминальный обед, используя газовые баллоны. Один из них и стал причиной взрыва. Газ занесли с мороза в жаркое помещение, он и разрушил всё вокруг.

"Предварительной причиной хлопка послужило повышение температуры, из-за которого в баллоне повысилось давление, а также объём газа. Данный баллон в эксплуатации с 1985 года, хотя срок эксплуатации газовых баллонов – 30 лет, то есть данный газовый баллон эксплуатируется выше нормы уже с 2015-го", - сообщил официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

Трагедия произошла в здании бывшей мечети села Сабынды, где проводят поминальные ритуалы. Родственники съехались в родной аул со всего Казахстана на поминки главы семейства, умершего 25 лет назад.

Примерно в половине второго ночи в столовой, где пекли баурсаки и готовили другие блюда, прогремел взрыв. Из-под завалов извлекли тела 46-летнего мужчины и 41-летней женщины. По предварительным данным, они были супругами. Также под обломками погиб 10-летний мальчик, который приехал на поминки из Караганды.

Здание разрушилось полностью. Из-под руин вынесли шесть газовых баллонов. 16 человек доставили в больницы Астаны. Трое детей от 13 до 16 лет в тяжёлом состоянии. У них ожоги около 40 процентов тела. В реанимацию попали и шестеро взрослых.