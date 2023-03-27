Названа причина отравления школьников на олимпиаде в Шымкенте

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Итоги расследования факта отравления школьников в Шымкенте озвучили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой "Казинформ".

Сообщается, что 15 школьников-участников республиканской олимпиады по предметам естественно-математического направления, прошедшей в Шымкенте с 20 по 25 марта, попали в больницу с пищевым отравлением.

Школьники приехали в Шымкент из других регионов. Всего приехало 860 человек (784 школьника и 76 руководителей команд). Всех разместили в общежитиях учебных заведений по трём адресам.

22-23 марта госпитализированы в инфекционную больницу 15 детей с предварительным диагнозом "Острая кишечная инфекция, острый гастроэнтерит, тяжёлой степени тяжести, дегидротация II степени". Больные при поступлениии в больницу жаловались на диарею, рвоту, головную боль, повышенную температуру, боли в животе, общую слабость.

Выяснилось, что все 15 заболевших детей проживали в общежитии №5 Южно-Казахстанского университета имени М.Ауэзова, расположенном по улице Дулати 200Б. Для проживающих в общежитии питание (завтрак, обед, ужин) было организовано в обеденном зале буфета-столовой данного общежития, при этом приготовление пищи проводилось в столовой корпуса "А" ЮКГУ имени М.Ауэзова, расположенной по улице Ильяева, 8. Еда доставлялась в общежитие №5 на автотранспорте.

Для проведения лабораторных исследований были отобраны пищевые продукты, вода, смывы, взяты анализы на бактериологические исследования у работников столовой для определения на бактерионосительство. По результатам исследования смывов обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП), остальные исследования находятся в работе.

"25 марта все 15 заболевших детей выписаны из больницы, у всех бактериологические анализы отрицательные. Также 23 марта в городскую инфекционную больницу госпитализирован с ветряной оспой один участник олимпиады, проживающий в общежитии №5, который на сегодняшний день продолжает получать лечение в инфекционной больнице", - сообщили в ДСЭК.

В ДСЭК отметили, что проведение данной олимпиады в Шымкенте в период 20-25 марта "не было согласовано со службой санитарно-эпидемиологического контроля и уведомление о её проведении также не поступало".