Названа причина отказа Рыбакиной выступить на Олимпиаде

Федерация тенниса Казахстана подтвердила, что лидер женской национальной сборной по теннису Елена Рыбакина не сможет принять участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже. Причина - состояние здоровья, передаёт BaigeNews.kz.

"В данный момент Елена страдает от острого бронхита, и врачи категорически запретили ей не только выходить на корт, но и прилетать на соревнования. Рыбакина активно готовилась к играм, рассчитывая продемонстрировать высокий уровень игры на Олимпиаде, однако из-за болезни это стало невозможным", - сообщили в федерации.

В федерации пожелали Елене скорейшего выздоровления и успешного возвращения на корт.