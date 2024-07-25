Названа причина отказа Рыбакиной выступить на Олимпиаде
Сегодня, 21:43
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Сегодня, 21:43Сегодня, 21:43
89Фото: ktf.kz
Федерация тенниса Казахстана подтвердила, что лидер женской национальной сборной по теннису Елена Рыбакина не сможет принять участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже. Причина - состояние здоровья, передаёт BaigeNews.kz.
"В данный момент Елена страдает от острого бронхита, и врачи категорически запретили ей не только выходить на корт, но и прилетать на соревнования. Рыбакина активно готовилась к играм, рассчитывая продемонстрировать высокий уровень игры на Олимпиаде, однако из-за болезни это стало невозможным", - сообщили в федерации.
В федерации пожелали Елене скорейшего выздоровления и успешного возвращения на корт.