Названа предварительная причина крушения самолета под Актау
Он следовал по маршруту Баку - Грозный.
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Потерпевший под Актау крушение самолёт мог упасть из-за столкновения с птицами, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Республиканский штаб.
"Воздушное судно "Embraer 190AR" 4K-AZ65 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшее по маршруту Баку-Грозный объявило аварийную ситуацию в связи со столкновением воздушного борта с птицами и нарушением рулевого управления с посадкой в г. Актау (ориентировочное время посадки 11:25)", - говорится в сообщении.
На базе Командного центра МЧС создан Республиканский штаб. Всего задействовано 287 л/с и 65 ед. тех. В 11:45 была локализация пожара. В 12:05 пожар ликвидирован.
"На 13:30 госпитализированы 28 человек, из них двое детей (в реанимации находятся 9 человек, из которых два ребенка). В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы. Из г. Астаны в г. Актау запланирован вылет борта санитарной авиации. На место происшествия планируется вылет заместителя премьер-министра, министра и вице-министра по ЧС в составе Правительственной комиссии", - добавили в штабе.
По информации Правительства, в состав комиссии включены заместитель премьер-министра, аким Мангистауской области, руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, транспорта, иностранных дел, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, главный транспортный прокурор.
"Комиссии поручено незамедлительно вылететь на место происшествия, обеспечить всестороннее расследование причин падения самолета, принять меры по оказанию первоочередной помощи семьям погибших и пострадавших. Правительство Казахстана сотрудничает с Правительством Азербайджана по проведению всестороннего расследования причин произошедшего и оказанию первоочередной помощи", - отмечено в сообщении.
Списки погибших и пострадавших уточняются.
Ранее стало известно, что шестеро казахстанцев находились на борту рухнувшего под Актау самолёта.
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