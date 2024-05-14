Названа опасная патология, вызываемая злоупотреблением кофе

Людям со склонностью к варикозу или наличием этого заболевания нельзя злоупотреблять кофе. Об этом рассказал NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, передаёт BaigeNews.kz.

"Одним из эффектов кофеина является сужение кровеносных сосудов. При употреблении не более трёх чашек в день проблемы обычно не возникают. Но если пить кофе как воду возможно развитие не только артериальной гипертонии, но и варикозного расширения вен нижних конечностей", – предупредил Умнов.

Если человек выпивает чашку кофе, то происходит спазм сосудов, перерастающий в активизацию надпочечников, отметил врач. Это увеличивает выработку адреналина и усиливает частоту сердцебиения, добавил он.

"Также происходит некоторая "централизация" кровообращения, то есть кровь от периферии перенаправляется больше к жизненно важным органам, таким как головной мозг, сердце, печень. Таким образом в глубоких венах нижних конечностей, помимо спазма, происходит ещё и уменьшение крови в венозном русле, что может способствовать появлению тромбоза и воспаления стенок этих сосудов", – рассказал Умнов.

В итоге кровь пытается обойти подобные участки при помощи системы поверхностных вен. С течением времени этот процесс нарушает нормальную работу сосудов, связывающих поверхностные и глубокие вены. Поэтому кровь начинает застаиваться в поверхностных венозных сосудах, резюмировал он.