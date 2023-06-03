Названа официальная причина снятия Рыбакиной с "Ролан Гаррос"-2023

Фото: instagram.com/lenarybakina/

Сегодня казахстанская теннисистка, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с Открытого чемпионата Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В матче третьего круга "Ролан Гаррос" Рыбакина должна была сыграть с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, занимающей 132-е место в рейтинге WTA.

Как объяснила пресс-служба Женской теннисной ассоциации, Елена приняла решение прекратить выступление на турнире в связи с респираторным заболеванием. Об этом стало известно перед самым началом матча с Соррибес-Тормо. Таким образом, испанская теннисистка вышла в 1/8 финала.

Напомним, что в первых двух раундах "Ролан Гаррос" Елена Рыбакина обыграла спортсменок из Чехии Бренду Фрухвиртову и Линду Носкову.

Далее СМИ написали о снятии четвёртой ракетки мира "Ролан Гаррос", сама Елена призналась журналистам, что заболела.