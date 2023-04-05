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Названа наиболее популярная рыба у казахстанцев
Таможенная статистика позволяет посмотреть, какие именно морепродукты Казахстан покупает из других стран. Так, за прошлый год самый большой объём импортных морепродуктов пришёлся на сёмгу и дунайского лосося, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz. За 8,4 тысячи тонн такой мороженой красной рыбы казахстанские гурманы отдали 60,9 миллиона долларов США. К слову, несмотря на кризис, объём импорта этих лососёвых в стране в 2022 году увеличился на 13,5 процента в тоннах и на 38,1 процента в деньгах. Основные поставщики - Норвегия и Чили.
Второе место по популярности среди импортной рыбы у казахстанцев занимает сельдь. Её за год в страну завезли более 6,5 тысячи тонн (с ростом сразу на 45,5 процента к 2021 году). На третьем месте - скумбрия, поставки этой рыбы составили 4,5 тысячи тонн, что значительно меньше, чем годом ранее (минус 24,6 процента).
"Данные по экспорту не такие развёрнутые. Судя по информации Комитета госдоходов Министерства финансов РК, основа рыбного экспорта Казахстана - замороженное филе пресноводных рыб. В 2022 году в Германию, Литву, Нидерланды и другие европейские страны было отправлено около 7,8 тысячи тонн такой очищенной и выпотрошенной рыбы. В статистике КГД не указывается, о какой именно пресноводной рыбе идёт речь. Но судя по информации с сайта премьер-министра, основной казахстанский бренд в Европе - филе судака", - говорится в сообщении.
Отметим, ёмкость рынка рыбы в Казахстане за пять лет увеличилась в полтора раза. За 2022 год на внутреннем рынке страны было реализовано 83,8 тысячи тонн рыбной продукции, раков и моллюсков. Для сравнения: в 2017 году этот показатель был куда меньше: всего 58,3 тыс. тонн.
Так, изменения объёмов рынка за последние пять лет были скачкообразными. В 2017–2019 годах казахстанцы покупали примерно одинаковое количество рыбы: чуть больше 50 тысячи тонн. В первый год пандемии объём реализации товаров этой категории вырос почти вдвое, до 112 тысячи тонн. В последующие два года показатели снижались. Новой нормой стало более 80 тысячи тонн морепродуктов и рыбы.
В эти годы рынок рос не только потому, что менялась численность населения, но и благодаря увеличению подушевого потребления. Судя по результатам выборочных обследований Бюро национальной статистики, за прошлый год каждый казахстанец в среднем употребил более 14,1 килограмма рыбы и морепродуктов. Это на 31,9 процента больше, чем было пять лет назад - тогда средняя норма потребления равнялась 10,7 килограмма на человека в год.
К слову, именно в первый год пандемии был зафиксирован максимальный объём годового потребления за пятилетку: 15,1 килограмма на душу населения в год. При этом даже этот максимум не дотягивает до среднемирового показателя - 20,5 килограммана человека.
При этом даже максимум 2020 года не дотягивает до среднемирового показателя - 20,5 килограмма на человека. В прошлом году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FАО) опубликовала отчёт о состоянии мирового рыболовства и аквакультуры. В нём говорится, что в последние годы во всём мире выросло потребление рыбы. Но темпы роста в странах были различными. Они зависели от близости к водоёмам, различий в ценах и доходах, разных пищевых традиций и потребительских предпочтений.
В 2019 году эксперты FAO провели исследования по уровню потребления рыбы в 227 странах мира и разделили эти государства на четыре крупные группы. Оказалось, что на территориях с высоким уровнем доходов люди употребляют по 26,5 килограмма, с низким - по 5,4 килограмма рыбы в год.
Казахстан с показателем в 14,6 килограмма (данные БНС АСПиР РК) можно отнести к третьей группе - странам с уровнем дохода ниже среднего. Важно отметить, что показатели Бюро национальной статистики РК сильно отличаются от тех данных, которые публикует FAO о Казахстане. Судя по информации с сайта этой организации, жители едят менее 5 килограммов рыбы в год. В таком случае нашу страну можно причислить к группе беднейших.
За счёт чего удавалось удовлетворять растущий спрос казахстанцев на морепродукты? На эту цель работали как рыболовы, так и рыбоводы. Данные Бюро национальной статистики АСПиР РК свидетельствуют о том, что производство рыбы (за счёт естественного вылова и искусственного разведения) в Казахстане в 2022 году выросло в сравнении с 2017 года на 53,4 процента, с 38,5 тысячи до 59 тысяч тонн.
По информации министерства экологии, геологии и природных ресурсов, на конец 2022 года в стране функционировали 380 рыбоводных хозяйств. Треть из них приходилась на Арало-Сырдарьинский бассейн (Туркестанская и Кызылординская области).
Импорт в последние пять лет тоже рос, но более последовательно, прибавляя по 2-3 тысячи тонн в год. В итоге за январь-декабрь 2022 года зарубежные компании завезли в Казахстан более 50,5 тысячи тонн рыбы и морепродуктов.
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