Названа максимальная сумма пенсионной выплаты в Казахстане

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) рассказали о состоянии активов по истечении 10 месяцев этого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили порядка 171,6 млрд тенге, что выше показателя прошлого года на 39,8%", ― говорится в сообщении.

За 10 месяцев с начала года также осуществлены выплаты по наследству – 50,3 млрд тенге, в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК –33,9 млрд тенге, лицам с инвалидностью – более 2,5 млрд тенге, на погребение – порядка 8,4 млрд тенге. В страховые организации переведена сумма более 294,1 млрд тенге.

"Сумма средней ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 33 865 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 945 752 тенге", ― отметили в фонде.

Общее количество пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 ноября 2024 года составило 16,9 млн единиц (количество счетов с начала года выросло на более чем 4,6 млн единиц или 37,5%, за год – на 37,9%). При этом количество ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ на 1 ноября 2024 г. составило порядка 12,5 млн единиц, из них: более 11,1 млн ― по ОПВ, 705,8 тыс. ― по ОППВ, порядка 433,5 тыс. ― по ДПВ.

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